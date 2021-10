Alpine s’attend à ce que la bataille P5 se déroule « au fil de l’eau »

Le directeur d’Alpine Marcin Budkowski pense que la bataille pour la 5e place du championnat des constructeurs se jouera sur le fil.

L’équipe de France occupe actuellement la dernière place du top 5 du classement, devant AlphaTauri et Aston Martin de 12 et 43 points respectivement.

Avec seulement six tours à jouer et les trois équipes susceptibles d’occuper les positions les plus faibles, au mieux, à moins de chaos, elles ont de bonnes chances d’y rester.

Budkowski n’est pas pleinement confiant, cependant. et est certain que la bataille se poursuivra jusqu’à la toute fin de la saison.

« C’est une lutte serrée pour la cinquième place du championnat des constructeurs depuis le début de la saison, et nous avons vu des points assez importants lors de quelques courses », a-t-il déclaré dans l’avant-première de l’équipe pour le Grand Prix des États-Unis.

« Nous avions un avantage de points décent avant la Turquie, mais nous savions que c’était loin d’être confortable.

« Il a maintenant diminué et nous devrons continuer à marquer régulièrement à chaque course et saisir chaque opportunité pour de plus gros points quand cela se présentera, tout en gardant un œil attentif sur nos concurrents.

« Cela ira sans aucun doute sur le fil, mais nous avons une bonne dynamique et savourons le défi. »

Bravo à notre équipe de conception pour la création de l’affiche #USGP de cette semaine 😍 pic.twitter.com/9pF7Eh978a – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 18 octobre 2021

La F1 se dirige vers les États-Unis pour la prochaine manche, et en course il y a quelque chose qui Fernando Alonso s’est habitué ces dernières années, l’Espagnol conduisant l’Indy 500.

Il aime le sport automobile dans le pays et est heureux qu’avec l’ajout du Grand Prix de Miami au calendrier, la F1 s’y développe.

« C’est très différent de passer d’un style à l’autre et évidemment, vous êtes toujours en compétition avec les meilleurs pilotes de chaque championnat », a-t-il déclaré.

« J’aime les courses sur circuit et sur ovale pour différentes raisons. L’atmosphère lors de courses comme l’Indy 500 est assez unique et vous pouvez vraiment ressentir l’histoire de la course. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire tout au long de l’événement.

« La Formule 1 dure un week-end plus petit, mais je pense qu’Austin est un très bon endroit pour le sport et nous avons aussi Miami l’année prochaine.

« Ce sont deux types de course très différents, mais c’est formidable de voir comment la popularité de la F1 a augmenté aux États-Unis. »