Alpine se concentre entièrement sur le challenger 2022

Marcin Budkowski a confirmé qu’Alpine se concentrait désormais uniquement sur son challenger 2022.

L’une des grandes questions avant la campagne 2021 était de savoir comment les équipes trouveraient un équilibre entre le développement de leurs voitures actuelles et le travail sur l’année prochaine avant les changements de réglementation généralisés.

Beaucoup ont déclaré que la principale priorité était de préparer 2022, même si cela signifie perdre du terrain sur les concurrents cette saison.

Alpine fait partie des équipes à adopter une telle philosophie, confirmant que leurs efforts pour le reste de l’année seront concentrés sur la saison prochaine, mettant ainsi fin au développement de 2021.

« Cela a été une grosse poussée depuis le début de la saison avec Enstone et Viry qui ont travaillé dur pour développer la voiture », a déclaré Budkowski.

« L’accent est désormais entièrement mis sur 2022 dans les deux usines, ce qui signifie qu’il y a moins de nouvelles pièces à venir sur la piste, mais la seconde moitié du calendrier est un calendrier épuisant et tout le monde dans l’équipe attend avec impatience la pause de deux semaines pour se ressourcer .

“Mais avant de pouvoir nous détendre, nous visons une autre bonne performance et un doublé en Hongrie.”

La voiture n’étant pas en cours de développement, Alpine aura désormais besoin que ses pilotes donnent le meilleur de leurs capacités s’ils veulent atteindre leur objectif de terminer P5 au championnat des constructeurs.

Ils devraient pouvoir compter sur l’un d’eux au moins, avec Fernando Alonso revenant à son meilleur scintillant ces derniers temps après un lent début de saison.

On ne peut pas nécessairement en dire autant d’Esteban Ocon, qui n’a pas réussi à impressionner depuis qu’il a mis la plume sur un nouvel accord à long terme.

Budkowski pense que le vétéran espagnol a désormais banni tout doute concernant ses capacités et a également confiance qu’Ocon sera en mesure d’accélérer les choses après un week-end plus solide à Silverstone.

“Je pense que Fernando a maintenant fait taire pour de bon quiconque doutait que son retour soit un succès”, a-t-il déclaré.

« Sa vitesse est toujours là et sa technique de course est sans pareille, comme nous l’avons vu à nouveau dans les deux « courses » à Silverstone. Il continuera sans aucun doute à se surpasser et à pousser l’équipe au fil de la saison.

« Après deux week-ends difficiles, c’était super de voir Esteban en bonne forme et un week-end solide lui a permis de revenir dans les points. Il peut désormais capitaliser sur cette bonne performance et retrouver sa superbe forme de début de saison.