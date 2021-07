Alpine se sent “amer” face aux changements d’ailes forcés

Alpine se sent “amer” d’avoir à changer son aileron arrière, disant qu’il est puni pour une querelle entre les deux meilleures équipes.

Plus tôt cette saison, Mercedes a contesté l’aileron arrière flexible que Red Bull avait installé sur sa voiture, et cela a conduit la FIA à introduire des mesures et des tests plus stricts de la part de chaque équipe.

En réponse, un certain nombre d’équipes, y compris Alpine, ont dû apporter des modifications à leurs ailes arrière pour s’assurer qu’elles restent légales.

Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l’équipe, dit que lui et ses collègues ne sont pas très heureux à ce sujet et ont l’impression qu’ils sont des « dommages collatéraux » de la lutte pour le titre.

“Nous sommes encore en train de démêler certaines modifications de l’aileron arrière de la fameuse directive technique, ce qui, pour être honnête, nous rend un peu amers”, a-t-il déclaré en Autriche selon Autosport.com.

« Cela nous prend énormément de ressources en efforts et en argent, car nous parlons de plusieurs ailerons arrière, de plusieurs niveaux d’appui, qui doivent être modifiés.

« On ressent un peu les dommages collatéraux des gars qui se battent pour le championnat à l’avant, et essaient de se jeter des peaux de banane sous les pieds, si vous voulez, en cherchant des problèmes avec les voitures des autres.

« Nous avons conçu nos ailes conformément à la réglementation. Ils étaient parfaitement légaux. Nous avons passé tous les tests FIA, toutes les homologations de pré-saison et pendant tous les événements jusqu’à présent. »

Triple en-tête ✅ Prendre le temps de rafraîchir, de réinitialiser et de revenir plus fort 🙌#AustrianGP pic.twitter.com/rvkQLEmbhi – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 5 juillet 2021

Faire un tel changement sur les deux voitures coûte une somme d’argent considérable, et cela arrive à un moment où les équipes essaient de réduire les coûts avec l’introduction du plafond budgétaire et qui ne fait que se durcir à l’avenir.

En effet, Budkowski dit que l’argent qu’Alpine a dépensé pour les changements est de l’argent qui aurait été investi dans les machines de l’année prochaine, et que leur budget 2022 est désormais plus petit en conséquence.

“Nous dépensons maintenant d’énormes quantités de ressources et d’argent pour changer les ailerons arrière pour de nouveaux tests qui ont été introduits en saison, qui modifient effectivement très peu les performances de notre voiture”, a-t-il ajouté.

« Cela nous coûte de l’argent et des ressources que nous pourrions investir dans la voiture de l’année prochaine.

“Nous comprenons que la FIA est autorisée à modifier ces tests à tout moment dans le règlement, mais l’impact sur une équipe de notre taille est très important.”

