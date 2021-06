Alpine s’inquiète d’une potentielle modification de la pression des pneus

in

Le directeur exécutif de l’équipe de Formule 1 d’Alpine, Marcin Budkowski, a exprimé son inquiétude si les équipes bricolaient la pression des pneus de leurs voitures.

Les conclusions de Pirelli issues de leurs enquêtes sur les deux accidents à grande vitesse au Grand Prix d’Azerbaïdjan dus à des crevaisons de pneus nous ont laissé plus de questions que de réponses.

Cependant, la création d’une nouvelle directive technique qui a réaffirmé la nécessité de faire rouler des pneus au-dessus du seuil de pression minimale était peut-être plus éclairante sur les véritables causes des accidents subis par Lance Stroll et Max Verstappen.

Budkowski n’irait pas jusqu’à dire qu’un bricolage de la pression des pneus s’est définitivement produit, mais serait inquiet si cela s’avérait être le cas.

Cependant, il a salué la répression plus stricte de la FIA sur les contrôles des pneus, qui garantira également que les équipes ne peuvent pas retirer les couvertures de leurs pneus trop tôt.

“C’était certainement important d’aller au fond des choses, car c’est une question critique pour la sécurité”, a déclaré Budkowski à Autosport.

« La réaction d’augmentation des pressions arrière et la conclusion semblent indiquer qu’il s’agit d’une défaillance du pneu.

« La réaction de la FIA n’est vraiment pas un changement significatif dans les procédures opérationnelles, c’est beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de resserrement des procédures opérationnelles.

« Que cela suggère que certaines personnes prenaient des libertés avec des procédures opérationnelles, c’est une étape que je ne ferai pas, parce que je ne sais pas. Mais si c’est le cas, c’est assez inquiétant, car c’est une question critique pour la sécurité.

« En général, des procédures et des contrôles plus stricts ont été imposés. Ce n’est pas fondamentalement différent de ce qui était en place. Alors évidemment, nous nous félicitons du fait que cela va être vérifié de manière approfondie, car c’est quelque chose avec lequel vous ne voulez pas jouer.

« Si Pirelli donne une prescription minimale, c’est qu’il y a une raison. Et s’il n’est pas respecté, cela peut conduire à des échecs.

Pour mémoire, Aston Martin et Red Bull ont clairement indiqué qu’ils avaient toujours respecté toutes les réglementations relatives aux pneus.

