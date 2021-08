Alpine “travaille beaucoup plus en équipe” que l’année dernière

Laurent Rossi dit qu’Alpine “travaille bien plus en équipe qu’il n’y paraissait l’année dernière” – quelque chose qui a abouti à la victoire.

Retour alpin de la pause estivale dans une bonne humeur après avoir signé pour les vacances avec les célébrations déclenchées par la victoire choc d’Esteban Ocon en Hongrie.

C’était le moyen idéal pour terminer une demi-saison au cours de laquelle l’équipe avait un look très différent de 2020, avec un nouveau nom (anciennement Renault), un nouveau pilote à Fernando Alonso, une nouvelle livrée aux couleurs du drapeau français et une nouvelle hiérarchie dirigée par Rossi.

Et, selon le PDG, une plus grande harmonie au sein de l’équipe qui a fait de la quête du succès un effort plus collectif.

“L’équipe travaille beaucoup plus en tant qu’équipe qu’elle n’y paraissait l’année dernière”, a déclaré à la Formule 1 Rossi, qui est soutenu par le directeur exécutif Marcin Budkowski et le directeur de course Davide Brivio.

«Je peux voir beaucoup de coopération entre les deux côtés du garage. À chaque course, à chaque session, j’entends les ingénieurs échanger des conseils sur les raisons pour lesquelles Fernando ou Esteban sont allés plus vite dans tel ou tel virage.

« C’est facilité par le fait que ces deux-là partent le plus souvent sur un réglage similaire, nous pouvons donc partager la plupart de ce réglage d’une voiture à l’autre. C’est bien, car la dynamique est bonne.

« En piste, nous construisons nos week-ends beaucoup mieux. Les deux pilotes ont surqualifié la voiture assez souvent, car elle s’est qualifiée bien mieux que son rythme naturel, ce qui témoigne du bon travail ici.

« Nous tirons parti de chaque pilote de performance qui est laissé en dehors de la voiture elle-même.

« Les pilotes sont mis dans des conditions optimales, ils sont confiants et l’équipe est à l’écoute des retours. Tout cela est une bonne base pour l’avenir et me rend assez optimiste pour le jour où nous aurons une voiture plus rapide.

Malgré le coup de pouce apporté par la victoire d’Ocon et ce travail d’équipe renforcé, il ne faut pas oublier qu’Alpine est toujours à 86 points de la troisième position du championnat des constructeurs – ce qui montre à quel point ils sont tombés généralement après une campagne 2020 dans laquelle ils avaient raison. sur les queues de pie de McLaren.

“C’est une année étrange”, a ajouté Rossi. « Peu d’efforts ont été déployés sur la voiture actuelle et davantage sur la suivante, il est donc difficile de rattraper les points que nous avons perdus en début de saison.

« Dans d’autres circonstances, nous aurions peut-être un peu accéléré pour revenir sur la bonne voie. Ici, c’est un peu ce qui est perdu est perdu. Cette voiture a atteint sa limite.