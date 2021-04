Alpine: va prendre plus que quelques mises à niveau

Pas là où ils veulent être, Alpine va avoir besoin de «plus que quelques améliorations» pour s’impliquer dans la bataille de milieu de terrain de cette année.

En arrivant sur le circuit de Sakhir pour des tests de pré-saison, Alpine savait déjà que leur A521 n’était pas là où ils le souhaitaient.

Citant «quelques problèmes dans la soufflerie», le directeur exécutif Marcin Budkowski dit qu’ils étaient sur le pied et que les tests de pré-saison ne font que confirmer cela.

“En entrant dans le test, nous savions que nous avons connu un vent de face pendant l’hiver”, a-t-il déclaré, cité par The Race.

«Certains des changements de réglementation, mais aussi nous avons eu quelques problèmes dans la soufflerie qui nous ont ralentis en termes de développement.

«Nous savions que nous n’avions pas eu le meilleur hiver possible. Par conséquent, nous nous attendions à être sur le pied arrière.

«Les tests ont en quelque sorte confirmé cela. Nous avons progressé tout au long du test, mais nous savions que nous étions sur le pied d’arrière.

L’équipe n’a pas réussi à marquer lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison avant d’arriver à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne avec une série de mises à jour pour la voiture, y compris un aileron avant modifié.

Esteban Ocon et Fernando Alonso ont terminé dans le top dix, neuvième et dixième respectivement.

Malgré cela, Budkowski admet qu’Alpine est plus loin que prévu.

«En termes de réaction, la plupart des mises à niveau étaient déjà prévues», a-t-il poursuivi. «Vous ne construisez pas une aile avant en deux semaines.

«Nous nous efforçons d’améliorer nos performances, il ressort clairement du nombre de mises à niveau. [at Imola].

«Mais nous sommes plus en retard que nous ne le souhaiterions, il faudra donc plus que quelques améliorations.

«Et je ne pense pas que quelqu’un d’autre attende que nous apportions des mises à niveau. Tout le monde va améliorer sa voiture. Donc, c’est une race relative.

«Il semble que la voiture va progresser, mais nous avons encore du travail à faire dans les prochaines courses pour en apporter un peu plus.»

Le directeur des courses Davide Brivio était un peu plus encourageant que Budkowski.

«Nous sommes très heureux», a-t-il déclaré. «Et je pense que nous avons fait une amélioration, nous nous sommes rapprochés.

«Bien sûr, nous avons un certain nombre [what the upgrades should be worth in future races]. Mais je ne veux pas dire le nombre pour ne pas trop espérer ou faire des déceptions.

“Voyons voir. Mais bien sûr, nous avons un certain nombre, nous avons un certain sentiment d’amélioration. Nous pensons que c’est mieux et c’est pourquoi nous continuons.

