Alpine veut continuer sur sa lancée

Esteban Ocon a déclaré qu’Alpine cherchait à «maintenir l’élan» au Grand Prix d’Espagne après un retour prometteur en forme à Portimao.

La tenue d’Enstone fraîchement réaménagée avait cherché le meilleur des endroits de repos lors des deux premières courses de la saison, ne récoltant que deux points dans le processus, mais était beaucoup plus compétitive sur le circuit international de l’Algarve le week-end dernier, avec Ocon et son coéquipier Fernando Alonso septième et huitième respectivement.

Alonso a remarqué après la course que c’était le plus confortable qu’il se soit senti dans la voiture depuis son retour en Formule 1, même s’il n’était pas sûr d’avoir eu du mal à en tirer le meilleur parti lors des qualifications.

Néanmoins, les deux pilotes ont impressionné pendant la course et ont aidé l’équipe à se hisser cinquième au championnat des constructeurs.

“C’est toujours un travail difficile – rien n’est facile en Formule 1 – mais maintenant nous sommes plutôt satisfaits du week-end et de son déroulement”, a déclaré Ocon. «Deux voitures dans les points également, septième et huitième pour moi et Fernando.

«Nous nous battons avec les Ferrari et les McLarens. Ils étaient encore un peu trop rapides pour nous dans l’ensemble, mais c’est une bonne progression, nous devons continuer et nous le ferons.

Dans la perspective du Grand Prix d’Espagne, Ocon a admis que le nouveau circuit signifiait qu’il était difficile de prédire leur niveau de performance.

«Nous voulons maintenir l’élan et marquer plus de points», a-t-il ajouté.

«Nous savons que la semaine prochaine sera différente, mais nous visons à continuer les progrès, à garder le niveau de vitesse et j’ai hâte d’y être.»