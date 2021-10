Alpine veut plus d’équipes de Formule 1 sur la grille, pas des tenues à trois voitures

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, estime qu’augmenter le nombre d’équipes de F1 serait mieux que d’ajouter un troisième siège pour chacune.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a récemment promu l’idée de trois voitures par équipe de Formule 1, idéalement, la troisième mettant l’accent sur les jeunes pilotes.

Avec seulement 10 équipes sur la grille, bon nombre des espoirs les plus brillants de la course junior se battent pour un itinéraire dans la série, tandis que toute nouvelle équipe rejoignant la grille devrait apporter une énorme contribution financière avant même de commencer.

En vertu de l’accord Concorde, une nouvelle équipe rejoignant la Formule 1 devrait payer des frais anti-dilution de 200 millions de dollars.

Budkowski a déclaré qu’il ne lui appartenait pas d’analyser la viabilité de cette règle, mais pense que la Formule 1 doit étendre sa grille.

Lors de la conférence de presse de la FIA à Sotchi et en réponse à la question de Racing Lines demandant si ces frais de 200 millions de dollars devaient disparaître dans le cadre du prochain accord Concorde, Budkowski a répondu : « C’est une question compliquée. Je vais essayer de donner une réponse simple.

« Ce serait bien d’avoir plus d’équipes en Formule 1. Je pense que nous nous en réjouirions tous. Mais elles doivent être les bonnes équipes et elles doivent apporter de la valeur au sport et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les frais anti-dilution ont été introduits, pour s’assurer que les gens qui viennent sont vraiment solides et financièrement solides, pour pouvoir diriger une équipe de Formule 1, ce qui, comme vous le savez, est une entreprise très coûteuse à gérer.

« De même, c’était aussi un moyen de s’assurer que lors de la négociation des accords Concorde, toutes les équipes seraient rassurées que le gâteau ne serait pas divisé en plus de tranches, les nouveaux arrivants entrant dans le sport de manière incontrôlée.

«C’était une mesure qui a été principalement mise en place pour donner confiance aux 10 équipes existantes qu’elles seraient prises en charge s’il y avait de nouvelles équipes à venir.

« Est-ce que cela devrait être supprimé ? Pour être honnête, c’est une question pour le détenteur des droits commerciaux, une question pour Stefano [Domenicali, F1 president] dans ce cas.

“Mais oui, plus d’équipes apporteraient plus de diversité au sport, apporteraient plus de pilotes dans le sport à coup sûr. Je pense que c’est un meilleur résultat que d’avoir trois voitures par équipe, comme cela a été évoqué par d’autres personnes dans un passé récent.

Le directeur de course Ferrari, Laurent Mekies, n’est quant à lui pas convaincu que davantage d’équipes ou de tenues à trois voitures soit la solution pour faire passer les jeunes pilotes.

Au lieu de cela, il pense que les programmes de tests actuels devraient être examinés, afin de garantir que les jeunes talentueux puissent être facilement repérés par les équipes.

Les propositions s’accélèrent pour que les jeunes pilotes bénéficient d’un temps de piste obligatoire lors des essais du vendredi.

“Je pense que c’était un très bon résumé de Marcin”, a déclaré Mekies.

“Je pense essayer de me concentrer sur l’aspect jeune pilote de la question. En fin de compte, vous voulez toujours que les 20 meilleurs pilotes soient sur la grille et ce que nous devons trouver en tant que groupe, c’est de trouver un moyen de donner une chance aux jeunes qui viennent de pouvoir démontrer s’ils font partie de les 20 premiers.

“Je ne pense pas qu’il s’agisse tellement d’en faire un top 22, 24 ou 26 ou quoi que ce soit, mais c’est une question d’avoir l’opportunité d’avoir des opportunités de test pour s’assurer que nous ne manquons pas l’un de ces jeune pilote à venir, un gars ou une jeune femme qui fait potentiellement partie de ces 20 meilleurs pilotes du monde.