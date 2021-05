Alpine vise à surmonter le « problème » avec la mise à niveau de Bakou

Alpine apporte une mise à niveau avec eux au Grand Prix d’Azerbaïdjan alors qu’ils cherchent à mettre Monaco bel et bien derrière eux.

L’équipe anciennement connue sous le nom de Renault semblait aller dans la bonne direction après une arrivée P7/P8 lors de la troisième manche au Portugal, mais elle n’a pas encore pleinement développé cela lors des manches suivantes à Barcelone et Monte Carlo.

Alpine a qualifié leurs performances décevantes à Monaco de simple «problème» et ils cherchent maintenant à constituer une menace plus importante au milieu de terrain avec une nouvelle mise à jour de leur voiture A521 à Bakou.

Bravo Bakou, c’est enfin votre #RACEweek et nous avons hâte d’être de retour ! #AzerbaijanGP pic.twitter.com/FpPWjhmKEE – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 31 mai 2021

“Nous avons un petit package de mise à niveau, conformément à notre plan de développement, donc ça a été une semaine chargée à l’usine pour que tout soit prêt”, a déclaré le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski.

« Pendant tout ce temps, nous avons mené des analyses et des simulations rigoureuses pour nous assurer d’aller à Bakou avec la meilleure compréhension possible de nos problèmes à Monaco afin de nous assurer qu’ils ne nous affectent plus. »

« Après deux courses prometteuses au Portugal et en Espagne, Monaco a mis un court coup d’arrêt à notre progression.

«C’était généralement une mauvaise performance, et il n’y a pas de quoi s’en cacher en tant qu’équipe. Bien que nous ayons réussi à marquer des points, nous ne sommes pas satisfaits de notre performance relative par rapport à nos principaux concurrents.

« Certaines des équipes avec lesquelles nous nous sommes battus étroitement récemment étaient clairement plus compétitives que nous et ont reçu une grosse récompense pour cela.

« Nous allons poursuivre nos apprentissages, dont certains seront naturellement liés à Bakou, un autre circuit urbain avec le même composé de pneus que Monaco.

« Nous avons profité des jours intermédiaires pour nous regrouper à Enstone et à Viry, pour apprendre et aller de l’avant.

Alpine occupe actuellement la 7e place du championnat des constructeurs avec 17 points à son actif. Cependant, ils ne sont qu’à un point d’AlphaTauri en P6 et à deux points d’Aston Martin en P5.

