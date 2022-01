Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, dit qu’il voit des signes « encourageants » au sein de l’équipe avant 2022, mais admet qu’il n’est pas encore possible de savoir où ils se situent par rapport aux autres sur la grille.

Budkowski a salué les progrès réalisés par son équipe tout au long de 2021, et il a ajouté que cela augure bien de la façon dont l’équipe pourra fonctionner à l’avenir.

Une victoire et un podium ont été les faits saillants d’une saison par ailleurs incohérente pour Alpine, mais le directeur exécutif a déclaré que la façon dont l’équipe travaille est positive pour son avenir.

« Étant donné que nous avons eu à peu près le même moteur au cours des trois dernières années, le châssis et la boîte de vitesses gelés pour des raisons stratégiques d’investir nos ressources ailleurs, nous avons en fait assez bien réussi avec la plate-forme que nous avions », a déclaré Budkowski, cité par Motorsport.com.

« À la fois sur la piste et en termes de développement des domaines où nous le pouvions, c’est donc très encourageant pour la saison prochaine. Maintenant, nous connaissons nos numéros, mais nous ne connaissons pas les numéros des autres.

L’équipe basée à Enstone est ancrée dans le milieu de terrain de la Formule 1 depuis plusieurs années, mais son objectif reste de revenir sur le devant de la scène et de se battre pour plus de victoires et, finalement, de titres.

Ils ont souligné la nécessité pour leur groupe motopropulseur 2022 de s’améliorer s’ils veulent faire un « grand saut » dans leurs performances. En dehors de la piste, Budkowski attribue les changements en coulisses au cours des dernières saisons commençant à «porter ses fruits» pour la reprise de l’équipe, et espère qu’elle pourra continuer.

« Je suis certainement fier de la façon dont l’équipe travaille », a déclaré le directeur général.

« Cela a beaucoup changé ces dernières années et ce changement commence à porter ses fruits. C’est certainement le cas sur la piste, et c’est certainement le cas à l’usine, même si ce n’est pas encore visible car notre objectif depuis plus de deux ans a été la voiture de l’année prochaine.

« Mais quand je vois l’usine et tout le travail et les interactions et toutes les personnes que nous avons amenées au cours des dernières années, tout s’annonce bien pour l’année prochaine.

« Je pense que nous l’avons montré cette saison que lorsque les opportunités se présentaient, nous étions capables de les livrer, et il y a quelques courses où nous n’étions pas compétitifs et nous ne savions pas vraiment pourquoi, alors je savais que nous devions régler ce problème .

« Il y a beaucoup de travail en arrière-plan pour régler cela, car il y a beaucoup de travail en cours pour la voiture et sur l’ensemble du package. Cela semble prometteur.