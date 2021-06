Alpinestar conclut que la combinaison de Quartararo “a fonctionné correctement”

08/06/2021 à 14:51 CEST

La marque Alpinestars a subi un grave préjudice avec les images du leader de la Coupe du monde, Fabio Quartararo, faisant le tour de la piste du GP de Catalogne avec le ‘torse nu’, après l’ouverture de sa combinaison au milieu de la course, avec le risque conséquent en cas de chute. La Direction de Course a « pardonné » au Français un drapeau noir qui l’aurait laissé sans tête au championnat, mais lui a infligé une pénalité de trois secondes pour avoir continué en action dans ces circonstances.

L’entreprise, avant le discrédit de cet épisode, a donné les détails de son enquête et tout indique qu’elle était Quartararo celui qui n’a pas attaché correctement sa combinaison avant le début du grand prix.

« Après la course MotoGP de dimanche au Circuit de Barcelone-Catalogne, l’équipe de développement de course d’Alpinestars a lancé une enquête sur l’intégrité de la combinaison de course de Fabio Quartararo. Après une première analyse d’après-course sur le camion Alpinestars Racing Development, situé dans le paddock MotoGP, l’équipe a conclu que la combinaison fonctionnait normalement avec toutes les fermetures à glissière pleinement opérationnelles. De plus, tous les composants de la combinaison, y compris l’airbag, étaient intacts et pleinement opérationnels & rdquor;, expliquent les techniciens d’Alpinestars dans leur rapport.

Lundi Fabien testé une nouvelle fermeture à double velcro et la combinaison utilisée à Barcelone sera emmenée à l’usine Alpinestars pour des tests supplémentaires. “Ce n’est qu’une première évaluation, qui sera approfondie une fois que la combinaison sera dans le laboratoire du siège d’Alpinestars, effectuant tous les tests et analyses pour mieux comprendre la cause de ce qui s’est passé”, rapporte le fabricant, qui ajoute que « l’airbag n’a pas été déployé pendant la course, il a fonctionné comme prévu, car il n’y a pas eu de situation d’impact & rdquor ;

Pour retirer le fer de la matière, Quartararo a posté une curieuse photo sur ses réseaux, téléchargée sur sa Yamaha pieds nus et en maillot de bain: « Bon test aujourd’hui ! 79 tours effectués et heureusement personne ne m’a vu rouler », a plaisanté le Français.