Alpo Martinez, l’inspiration infâme d’un trafiquant de drogue pour « Payé en totalité », assassiné à New York

Alberto « Alpo » Martinez a été tué par balle à Harlem dimanche matin, a annoncé la police. Martinez était un trafiquant de drogue tristement célèbre avec un empire de la cocaïne de New York à Washington, DC dans les années 1980. Il a été référencé dans des dizaines de chansons de rap et de hip-hop et a été l’inspiration pour le film Paid In Full de 2002. Le rappeur Cam’ron a joué un personnage basé sur Martinez, aux côtés de Mekhi Phifer et Wood Harris, dont les personnages étaient basés sur les trafiquants de drogue Richard Porter et Azie Faison Jr.

Martinez, 55 ans, a reçu plusieurs balles dans la poitrine, le menton et le bras alors qu’il était assis dans un Dodge Ram sur la 147e rue ouest, a déclaré une source policière au New York Times. La police est intervenue sur les lieux vers 3 h 30 du matin après avoir reçu des appels au 911. L’homme a été emmené au centre hospitalier de Harlem, où il a été déclaré mort à son arrivée. Il avait une identification avec le nom d’Abraham Rodriguez, selon la police, et sa voiture avait des plaques temporaires du Texas. La police n’a encore procédé à aucune interpellation. La Source a été parmi les premiers médias à signaler la mort de Martinez.

Une source policière a également déclaré au New York Post que Martinez avait mis sa vie en danger en se rendant dans la région où il avait grandi, car beaucoup nourrissent encore du ressentiment après avoir témoigné contre d’autres trafiquants de drogue. « Vous étiez dans le programme de protection des témoins parce que vous avez témoigné contre d’autres trafiquants de drogue », a déclaré la source au Post. « Tu te ferais beaucoup d’ennemis qui ont des comptes à régler… Quand tu reviendras dans la même zone, la nouvelle se répandra très vite. Il est de retour dans la zone. »

Martinez a été arrêté en novembre 1991 à Washington, DC pour vente de drogue et accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de 14 chefs de meurtre et d’autres accusations de drogue. Afin d’éviter d’être condamné à la prison à vie ou à la peine de mort, Martinez a témoigné contre d’autres trafiquants de drogue. Il a été condamné à 35 ans de prison et libéré en 2015.

Dans une interview accordée en 1999 au magazine FEDS, Martinez a déclaré que Porter faisait partie des personnes qu’il avait abattues. « Rich m’a menti sur quelque chose sur lequel il n’y avait aucune raison de mentir. Je lui ai donné l’opportunité de me dire la vérité non pas une, mais deux fois », a déclaré Martinez au magazine à l’époque, rapporte le Times. « Il n’est pas mort, alors je lui ai tiré une balle dans la tête. »

En plus de Paid In Full, la vie de Martinez a également été relatée dans un épisode de 2012 de la série Gangsters: America’s Most Evil. La longue liste de chansons faisant référence à lui comprend « Accident Murders » de Nas, « La Familia » de Jay-Z, « In Her Mouth » de Future, « FIFA » de Pusha T et « Tony Story » de Meek Mill.