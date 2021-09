Alquézar prêt à célébrer l’Ultra-Trail Guara Somontano

23/09/2021 à 12:19 CEST

Ce week-end le Parc Naturel des Canyons et de la Sierra de Guara accueillera à nouveau tous les participants et compagnons de Ultra-Trail Guara Somontano (UTGS). Une année sans pouvoir vivre l’excitation du trail à Alquézar rend cette édition encore plus émouvante et spéciale.

La présentation a été faite dans le Julien Mairal de Barbastro, avec le soutien de Cave des Pyrénées, la présentation de l’édition 2021 qui a eu Mariano Navascues, scénariste et présentateur de l’émission télévisée Chino-Chino de Aragón, en tant que maître de cérémonie. Avoir participé à l’acte José Mariano Altemir Lascorz, le maire Alquézar, Laura Ventura, le président de l’Association des entrepreneurs de la Sierra de Guara, Maribel de Pablo, le délégué Culture du Conseil Provincial de Huesca, Daniel Sierra Andreu, le président de la Comarca de Somontano de Barbastro et Pau Jordan Blasco, en tant qu’organisateur de l’Ultra Trail Guara Somontano.

José Mariano Altemir Lascorz a manifesté sa joie de recevoir à nouveau à Alquézar tous les coureurs et compagnons : «Nous sommes très heureux car l’UTGS est une formule de réussite qui fonctionne à merveille et que c’est la combinaison de la nature, de l’environnement, de la santé et du sport. En fait il y a les résultats, la plupart des participants 2020 ont décidé de réserver leur numéro pour cette année et cela montre que les gens continuent de faire confiance à cet événement, à l’organisation et au territoire & rdquor ;.

“Ce tourisme qui veut la nature et le sport est très nécessaire et plus encore dans la Sierra de Guara où il s’y prête. Ce sont des visiteurs très fidèles et leur confiance en nous place de nombreuses personnes à Alquézar et Guara comme un lieu idéal pour le tourisme sportif & rdquor ; ajoute le maire.

« Le Conseil provincial de Huesca soutient l’UTGS depuis le début parce que nous sommes engagés dans le sport partout dans la province, car on sait qu’il s’agit d’un levier très important en tant que moteur économique et social. L’UTGS a montré que nous sommes sur les lèvres de tout le pays et des pays voisins & rdquor;, a commenté le délégué Culture, Maribel de Pablo.

Daniel Sierra Andreu, de la région de Somontano de Barbastro, a évalué positivement l’événement et a évalué les efforts de l’organisation pour tout ce que cela implique pour effectuer un test de ces caractéristiques : “De la Région nous continuons à parier sur l’UTGS car c’est l’un des plus importants. Nous connaissons tous les efforts nécessaires à l’organisation d’un événement de ces caractéristiques et cette année, nous avons également souhaité apporter, en tant qu’engagement à l’UTGS, du matériel pouvant être utilisé dans les éditions suivantes, en recherchant la meilleure formule de soutien et une collaboration supplémentaire avec l’organisation & rdquor ;.

Pour le président de l’Association des entrepreneurs de la Sierra de Guara, Laura Ventura, cet événement consiste non seulement à recevoir des coureurs le week-end, mais aussi des visiteurs à un autre moment de l’année : “Au fil des années, cette course a acquis beaucoup de visibilité, non seulement ici dans notre pays, mais aussi à l’étranger et il le fait aussi à un moment qui n’est pas la haute saison. Cette année, nous, hommes d’affaires, avons continué à soutenir l’UTGS et avec plus de force après l’arrêt. Nous espérons continuer à le faire à l’avenir car nous savons que le succès de cette histoire d’amour est l’union du public, du privé et du social dans un cadre magique tel que la Sierra de Guara, et que l’union avec la nature engage & rdquor ;.

Pau Jordan Blasco, l’un des organisateurs, a montré l’immense joie de célébrer cette édition : «Nous revenons au calendrier des courses après une année 2020 où en raison de la pandémie nous n’avons pas pu l’organiser, et nous sommes revenus avec beaucoup d’enthousiasme. Nous connaissions le désir que les gens avaient de sortir à la montagne et de profiter de la Sierra de Guara et, bien qu’avec un protocole COVID strict, nous devions être à nouveau ici et nous apprécions la confiance et le soutien reçus pour célébrer cette édition spéciale pour tous & rdquor ;.

« Bien que sans aucun doute ce que nous devons être reconnaissant et fier vient des 250 bénévoles qu’ils assureront la sécurité et que tout se passe bien. Amis et voisins d’Alquézar, Guara et d’autres coins d’España & rdquor;, ont commenté Pau pour clôturer l’événement.

L’événement réunira quelques 1 000 participants de toutes les communautés autonomes et avec 24% d’étrangers. Comme lors des éditions précédentes, la participation de coureurs français se démarque, faisant de l’Ultra-Trail Guara Somontano un événement d’un intérêt touristique particulier pour les résidents français. Une autre des données marquantes de l’édition 2021 est qu’elle comptera près de 25% de participation féminine, un chiffre qui montre l’augmentation du nombre de femmes dans les épreuves de trail où différentes distances sont proposées comme dans l’UTGS, puisque dans le cas de l’Alquézar Trail 50 % de ses femmes inscrites.

Les courses

Les différentes distances incluses dans le programme UTGS parcourent les montagnes adjacentes à la ville d’Alquézar, le long des spectaculaires routes et sentiers de montagne du parc naturel de Los Cañones et de la Sierra de Guara. Sans aucun doute, un paysage unique au monde qui parle de lui-même, avec le passage par les populaires Pasarelas del Vero ou les vues des Fajas del Mascún. Mais l’UTGS, c’est bien plus que son environnement naturel, c’est aussi un voyage à travers l’histoire de ses villes les plus emblématiques telles que Rodellar, Las Bellostas ou Radiquero, ou bien d’autres abandonnés, comme Otín ou Bagueste.

L’édition 2021 de l’UTGS conserve ses quatre distances et itinéraires de ses éditions précédentes, elle aura donc l’épreuve reine, Ultra-Trail Guara Somontano, de 108 kilomètres et un dénivelé cumulé de 5.800 mètres, avec à Alquézar à 0h30 le samedi ; la Long Trail Guara Somontano 52 kilomètres et 3000 mètres de dénivelé cumulé ; la Sentier Guara Somontano de 38 kilomètres et un dénivelé cumulé de 1900 mètres ; et la Sentier de l’Alquézar, avec un parcours rapide de 14 kilomètres et 700 mètres de dénivelé accumulé.

Parmi les meilleurs coureurs à remporter la victoire figurent les canaris Alexandre Major dans l’ultra distance, et Yeray Duran et Yasmina castro au loin Long. Alejandro Mayor sait déjà ce qu’est une victoire à Alquézar, en 2019, il a pris la première place du test de 52 km. Devant lui seront les Français Julien Jorro et le courtier local Oscar Puyuelo. Et chez les filles, une des pionnières de notre pays dans ce sport Teresa Forn, Champion du monde en 2004.

Dans le test Trail sera l’Alicante, mais installé dans les Asturies, Sonia Amat. Et entrez les favoris dans le petit test Carlos Javega, Jorge Salas chez les garçons et le catalan Myriam Moreno chez les filles.

La sécurité d’abord

Si la pandémie nous a montré quelque chose, c’est que la santé est la chose la plus importante, c’est pourquoi l’organisation de l’édition 2021 de l’Ultra-Trail Guara Somontano a mis à disposition de tous les participants, bénévoles et accompagnateurs un protocole COVID spécifique pour accomplir la journée de la course et qui est publié sur le site Internet de la course. L’une des premières mesures a été d’envoyer à tous les écrivains, à l’exception des courtiers internationaux, leur numéro par la poste, afin d’éviter la surpopulation. D’autres points importants sont que pour accéder à la sortie corralito, Les participants doivent soumettre leur déclaration de responsabilité COVID sur papier et signée. et présenter le certificat de vaccination ou un test PCR-antigène effectué au plus tard 72 heures avant. Ainsi, les coureurs ne présentant pas cette documentation ne pourront pas prendre le départ. De même, le port du masque sera obligatoire lors de la ligne de départ et d’arrivée, dans les centres urbains et aux postes de ravitaillement.

De plus, afin d’éviter les foules, le but ne sera pas au centre de la ville comme dans les autres éditions, mais sera situé au même endroit que la sortie, au pied de la collégiale de Santa María la Mayor de Alquézar.

En marche vers la durabilité

L’UTGS intègre à chaque édition de nouvelles mesures visant à préserver son environnement et à être un événement plus respectueux, comme le sélection des déchets avec mise en place de conteneurs pour les différents types d’emballages. Cette année, comme nouveauté et comme l’une des mesures à préserver dans le temps, les bandes de marquage sont 100% réutilisables et recyclables, réalisées avec le PET collecté lors des éditions précédentes. Et c’est grâce à l’organisation UTGS et à la société Novapet que nous travaillons pour réduire le plastique à usage unique et le réutiliser à 100%, beaucoup plus résistant et durable que tous ceux qui ont été utilisés à ce jour.

Pariez sur les produits du km 0

Dans le cadre des engagements de l’Ultra-Trail Guara Somontano, en plus de la gestion sélective et efficace des déchets, réutilisation et sensibilisation, l’organisation encourage l’achat de producteurs durables en pariant sur les produits locaux et le km 0, ainsi que la contractualisation de services locaux. Un pari qui les amène à proposer de la nourriture sur le territoire aux postes de secours, par exemple, un très bon moyen de valoriser le milieu rural et une action qui en rejoint bien d’autres dans lesquelles Ultra-Trail Guara Somontano travaille déjà dans le but de sensibiliser et promouvoir l’économie circulaire durable dans les événements, où l’espace dans lequel elle se déroule est de plus en plus soigné et respecté.