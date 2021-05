Alstom livre la 100ème locomotive aux chemins de fer indiens dans le cadre d’un accord de Rs 25k-crore

Ces locomotives ont également effectué la course inaugurale sur les premières sections pleinement opérationnelles du DFC en décembre 2020.

Alstom, l’un des principaux fournisseurs de mobilité durable, a fabriqué et livré avec succès la 100e locomotive électrique aux chemins de fer indiens malgré les défis posés par Covid-19. La livraison fait partie du contrat d’une valeur de 3,5 milliards d’euros (Rs 25000 crore), signé entre le ministère des Chemins de fer et Alstom en 2015 qui a conduit à la création d’une joint-venture pour le projet et le plus grand projet d’investissement direct étranger des Chemins de fer. L’entreprise fournira 800 locomotives à double section de grande puissance entièrement électriques de 12 000 CV (9 MW) pour le fret, capables de transporter 6 000 tonnes à une vitesse de 120 km / h.

Déployées pour les opérations sur les principaux itinéraires de fret, y compris les corridors de fret dédiés, les locomotives électriques Prima T8TM WAG-12B ont déjà parcouru près de 5 millions de kilomètres pour transporter une large gamme de marchandises. Ces locomotives ont également effectué la course inaugurale sur les premières sections pleinement opérationnelles du DFC en décembre 2020. Certains des produits clés déplacés par ces locomotives électriques sont inclus – charbon, ciment, céréales alimentaires, engrais, produits pétrochimiques, minéraux et postes / parcelles, à travers 17 états et deux territoires de l’Union.

Ce projet était une initiative unique en son genre «Make in India» pour ouvrir la voie à l’introduction de l’innovation et de la technologie de pointe dans le pays. Les locomotives électriques Prima T8TM WAG-12B sont construites dans une usine intégrée de fabrication de champs verts à Madhepura (Bihar). Le site a installé une capacité de production de 120 locomotives par an et Alstom a progressivement atteint plus de 85% d’indigénisation.

