Alstom ouvre une nouvelle usine de composants au TN et investit 25 M€

Certains des pays clés incluent la France, le Canada, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite, le Vietnam et les Émirats arabes unis, a-t-il déclaré.

Le leader français des solutions de mobilité verte Alstom a inauguré sa nouvelle usine de fabrication de composants à Coimbatore dans le Tamil Nadu. Avec un investissement moyen de 25 millions d’euros, l’installation s’étend sur un total de 15 acres et créera 10 000 emplois directs et indirects.

Il s’agit de la plus grande usine de fabrication de composants en Asie et se consacre à l’amélioration de l’efficacité industrielle dans la fabrication de composants pour divers projets nationaux et internationaux prestigieux, a déclaré la société dans un communiqué.

La présence industrielle d’Alstom à Coimbatore a évolué sur trois sites depuis 1978. Ce nouveau site a une capacité installée de 2,1 millions d’heures, ce qui offrira un degré plus élevé de diversité et de complexité de production – intégration et test des tractions, des convertisseurs auxiliaires, des cellules, du conducteur des bureaux et des métiers à tisser pour le matériel roulant.

Le site de Coimbatore livre actuellement non seulement les sites indiens d’Alstom, mais également des sites majeurs sur les cinq continents : Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Certains des pays clés incluent la France, le Canada, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite, le Vietnam et les Émirats arabes unis, a-t-il déclaré.

Alain Spohr, MD, Alstom India, a déclaré : « Notre présence à Coimbatore remonte aux années 1970 et depuis lors, nous nous sommes multipliés. L’ouverture de cette installation témoigne de notre engagement envers l’initiative phare du gouvernement « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat ». Nous avons été le partenaire de mobilité préféré sur divers projets indiens et sommes impatients de devenir un fournisseur leader de composants sur les sites d’Alstom dans le monde.

Conformément aux objectifs de développement durable d’Alstom pour 2025, ce site a pris plusieurs mesures de développement durable telles que : cibler 80 % des activités régulières à utiliser avec de l’énergie verte, utiliser 100 % de la lumière naturelle pendant la journée, récupérer les eaux de pluie et réutiliser 100 % des eaux usées eau traitée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.