Alsu Abdullina signe avec les femmes de Chelsea du Lokomotiv Moscou

Après la sortie de Chelsea en phase de groupes de la Ligue des champions féminine, il est devenu évident que des changements devaient être apportés à l’équipe. À la manière typique de Chelsea, ils n’ont pas attendu longtemps puisque le club a annoncé aujourd’hui la signature de l’arrière gauche russe Alsu Abdullina des champions russes du Lokomotiv Moscou. La manager de Chelsea Women Emma Hayes a fait l’éloge d’Alsu Abdullina dans ses commentaires sur la signature « Alsu est une très bonne jeune joueuse qui a accumulé de nombreuses apparitions en club et nationales pour son âge. »

Alsu Abdullina rejoint Chelsea Women

Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’Alsu Abdullina ! L’arrière gauche de @TeamRussia rejoindra les Bleus pour la seconde moitié de la saison 2021/22. 🙌 #AlsuChelsea2024 – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 22 décembre 2021

Histoire

Alsu Abdullina n’a que 20 ans mais a déjà fait partie d’équipes victorieuses du Lokomotiv Moscou, une mentalité nécessaire pour réussir à Chelsea et a même été sélectionnée par la Russie à tous les niveaux. Après avoir passé trois saisons à Chertanovo, Abdullina a déménagé au Lokomotiv Moscou où elle est devenue une figure incontournable de l’équipe au cours de leurs saisons de championnat et de coupe.

Lors de sa dernière saison avec le Lokomotiv, Abdullina a marqué cinq buts en 23 matchs, ce qui a sans aucun doute attiré l’attention de l’équipe de Chelsea à l’esprit offensif.

Où elle peut s’insérer

Avec son esprit offensif, il ne serait pas surprenant de voir Abdullina rivaliser avec Guro Reiten pour le poste d’ailier gauche dans l’équipe. Même si Abdullina n’est pas en mesure de renverser Reiten de la formation de départ, elle peut offrir une certaine profondeur à une équipe de Chelsea qui aura besoin d’autant de joueurs de qualité que possible si elle vise à rivaliser sur tous les fronts à l’avenir.

Ce que Chelsea espère d’Abdullina, c’est de poursuivre ses exploits de buteur de sa dernière saison au Lokomotiv Moscou, l’équipe d’Emma Hayes vise avant tout à battre les équipes jusqu’à la soumission avec sa combinaison de prouesses de pressing et de but. La rotation de l’équipe étant plus nécessaire que jamais, Alsu Abdullina et ses compétences seront un ajout important à l’équipe. Le rôle de rotation est quelque chose auquel Hayes a fait allusion dans son commentaire sur la signature « Alsu est un joueur polyvalent qui peut jouer n’importe quelle position à gauche, ajoutant plus de profondeur à l’équipe. »

Photo principale

Intégrer à partir de .