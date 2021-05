Alt-Country Rockers Midland annonce la tournée “ The Last Resort ”

Trio nominé aux Grammy Awards Midland a annoncé sa tête d’affiche d’automne The Last Resort Tour avec l’invité spécial Hailey Whitters.

Les dates nationales débutent le 7 octobre à Phoenix, en Arizona, et se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. Les billets pour The Last Resort Tour seront mis en vente le 7 mai à 10 h 00, heure locale via MidlandOfficial.com.

Les fans de Spotify des marchés participants recevront un code de prévente spécial par e-mail le mardi 4 mai pour obtenir un accès anticipé aux billets. Par ailleurs, ceux qui se sont inscrits à la liste de diffusion de Midland recevront un code promotionnel le mercredi 5 mai pour un accès anticipé.

Malgré l’incapacité de tourner en raison de la pandémie en cours, les garçons de Midland ont continué à trouver des moyens de se connecter avec les fans alors que tout le monde était coincé à la maison. Ils ont récemment publié le documentaire Midland: The Sonic Ranch sur les plates-formes ViacomCBS, y compris CMT et MTV Live.

La production en coulisse du groupe a donné aux fans un aperçu de leurs débuts, ainsi que des images inédites et des enregistrements originaux qui ont transformé trois amis en l’un des trios les plus dynamiques de la musique country. Le film documentaire et album d’accompagnement racontez l’histoire d’origine du groupe, cinq ans avant d’atterrir à la radio country avec «Drinkin ‘Problem» (Big Machine Records) certifié platine et double nominé aux Grammy Awards en 2017.

«Au printemps 2014, nous avons pris 11 jours de nos vies très séparées pour nous diriger vers le Sonic Ranch, un studio niché le long du côté américain poussiéreux du Rio Grande à l’extérieur d’El Paso, au Texas», se souvient le groupe dans un communiqué.

«Midland n’était pas tant un groupe qu’une expérience alimentée par un assortiment de spiritueux – mais surtout la tequila et les possibilités peintes dans notre imagination. Nous n’avions ni label ni manager et nous n’avions jamais joué de concert ensemble. Ces enregistrements capturent trois amis, dans un studio live dans le désert, essayant de réaliser un rêve. »

Les billets pour la tournée The Last Resort de Midland seront disponibles le 7 mai. Visitez le site Web de Midland pour plus d’informations.

Dates de la tournée The Last Resort 2021:

7 octobre | Phoenix, AZ

9 octobre | Tucson, Arizona

16 octobre | Morrison, Colorado

21 octobre | Tulsa, OK *

22 octobre | Omaha, NE

23 octobre | Chesterfield, MO

27 octobre | Cincinnati, OH

28 octobre | Détroit, MI

29 octobre | Milwaukee, WI

30 octobre | Chicago, IL

5 novembre | Philadelphie, PA

6 novembre | Richmond, VA

11 novembre | Boston, MA

12 novembre | New York, NY

13 novembre | Pittsburgh, Pennsylvanie

18 novembre | Columbus, OH

19 novembre | Cleveland, OH

20 novembre | Indianapolis, IN

1er décembre | Nashville, TN

2 décembre | Nashville, TN

3 décembre | Charlotte, Caroline du Nord

4 décembre | Asheville, Caroline du Nord

9 décembre | Knoxville, TN

10 décembre | Chattanooga, TN

11 décembre | Atlanta, Géorgie

16 décembre | Shreveport, LA

* Midland uniquement