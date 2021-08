Altair Jarabo a son enterrement de vie de jeune fille deux jours après son mariage

Ce lundi le mariage de Altaïr Jarabo Oui Frédéric Garcia.. Comme l’actrice l’a confié à Who il y a un mois, en ce moment très important, elle sera accompagnée d’amis proches et de sa famille.

Altair partage les détails de son mariage avec ses amis. (Instagram / Altaïr Jarabo.)

« Je suis super excité que pour la première fois nous allons être dans la même ville amis, famille, Frédéric, qui représente l’amour. Nous serons tous ensemble. On a des projets pour dîner ici, sortir là-bas, aller dans des lieux emblématiques de Paris. Je suis très excitée à propos de cette étape, ça me rend aussi nerveuse parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec tout le monde ensemble, mais je pense que ça ne peut pas mal tourner », a déclaré l’actrice.

Quelques semaines après son mariage en France, Altair Jarabo nous raconte comment vont les préparatifs

Comme il l’a expliqué, ils n’auront pas de lune de miel, car avec Frédéric a fait plusieurs longs voyages. « Depuis que j’ai rencontré Frédéric nous avons fait quatre longs et grands voyages, donc, rien que ce thème de mariage… ce qu’on veut c’est se reposer et d’un autre côté on va être là, il va y avoir de la famille et des amis. Nous resterons très probablement ici (France) pendant un petit moment », a-t-il expliqué.