Altair Jarabo nous avoue les qualités de Frédéric García qui l’a conquise

«Nous examinons les deux possibilités. Le Mexique a des endroits spectaculaires, maintenant, nous ne considérons pas totalement déraisonnable d’avoir un petit mariage là-bas (en France), cette option est en train d’être mélangée, mais cette année est super compliquée en termes de dates de voyage, tout est incertain, alors, nous pas de certitude et ça. Oui ça me donne un peu d’angoisse, mais j’ai décidé de ne pas être fou, ça ne pourra pas faire plus que moi, et tu dois suivre le courant et dès que tu peux ou voir viable que tu peux avoir un mariage [la haremos]».

Ce dont elle est sûre, c’est qu’elle souhaite un mariage simple accompagnée de ses amis les plus proches. «Oui je sais que je ne voudrais pas faire quelque chose de très grand, je n’ai jamais pensé à un mariage de 500 personnes et que je vais chez quelqu’un que vous ne connaissez pas, non, ce n’est pas mon style et je ne pense pas non plus à Frédéric. Ce sera un mariage petit à moyen et celui qui doit être là sera là ».

Frédéric García et Altair Jarabo (Instagram / fglecercle)

Altair a également partagé qu’à partir du moment où elle a rencontré Frédéric, elle a su qu’elle voulait l’épouser. «Il y a des moments où tu es dans ta vie avec quelqu’un que tu vois comme le visage d’un petit ami, il y a des moments où tu le vois comme le visage d’un mari et j’ai vu le visage de Frédéric comme un mari et il pensait la même chose de moi, alors nous nous adaptons parfaitement, il est arrivé au moment parfait où j’étais prête pour lui », a-t-elle souligné.

L’actrice n’a pas exclu la possibilité d’aller vivre une saison en France. Elle a dit qu’elle était prête à mettre des priorités dans sa vie et qu’elle est consciente que sa carrière d’actrice pourrait passer au second plan dans sa vie.