Altair Jarabo se marie à l’église dans un château français

Pour l’occasion, Altaïr Elle a troqué le chemisier et le pantalon transparents bordés de dentelle qu’elle avait choisis pour son mariage civil contre une robe moulante à bretelles. “J’ai toujours voulu une robe féminine mémorable, mais pas trop ringard, je n’aime vraiment pas beaucoup les faralao (vagues) ou les garigolis, donc ce ne sera pas une robe ringard, et à mon regret ce ne sera pas mexicain ” Il a commenté à Who il y a un mois.

Comme il l’avait dit au magazine People en espagnol, c’était un mariage sans touches mexicaines et avec beaucoup de touches françaises, comme le menu, qui était totalement gaulois et comprenait du canard.

“J’ai dit à mes invités, s’ils vont prendre l’avion et traverser l’Atlantique, je pense qu’ils ne s’attendent pas au mariage mexicain, alors je vais leur faire vivre l’expérience française”, avait déclaré l’actrice.

Le banquet a eu lieu dans l’un des jardins du château, où les invités ont trinqué aux mariés avec du champagne.