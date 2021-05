Altair Jarabo s’engage auprès de l’homme d’affaires Frédéric García – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Altair Jarabo se marie, l’actrice de 34 ans a publié l’heureuse nouvelle via son compte Instagram, où elle a présenté son fiancé, l’homme d’affaires de 53 ans, Frédéric García.

L’actrice, l’une des plus belles et des plus gâtées de la série au Mexique, a exprimé qu’elle épousait un homme merveilleux qu’elle admire profondément pour son intelligence et sa noblesse, en plus, elle a expliqué que Frédéric l’inspire, prend soin d’elle et fait c’est une femme heureuse.

Il a fait campagne pour son message romantique avec une photo dans laquelle les deux apparaissent étreignant et souriant.

«Je veux partager une nouvelle très spéciale avec vous. Frèdèric García et moi sommes engagésoooooooos. J’épouse cet homme merveilleux. L’idée de partager la vie avec lui me remplit de bonheur, car je l’admire autant pour son intelligence que je l’adore pour sa noblesse. Cela m’inspire, prend soin de moi, fait de moi la femme la plus heureuse. Il le sait parce que je lui dis tous les jours: je l’aime et je veux le voir plein et plein de rêves toute ma vie », lit-on.

Altarir a commencé sa carrière en tant que mannequin et s’est ensuite essayée au théâtre au Televisa Artistic Education Center (CEA).

Il a participé à plus de 15 mélodrames, tels que “Lola, il était une fois”, “Abyss of passion”, “Pour aimer sans loi”, “Doctors”, life line “et” Overcoming heartbreak “, entre autres.

Frédéric García est président du Conseil exécutif des entreprises mondiales et directeur général d’Airbus Group Mexico, il est né le 15 septembre 1967 à Toulouse, France.

Altair Jarabo est très discrète avec sa vie privée, cependant, cette fois, elle a non seulement partagé avec ses followers qu’il y avait un mariage à la porte, elle a également posté une photo et une vidéo d’un voyage avec ses amis pour célébrer son enterrement de vie de jeune fille.