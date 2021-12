Altars Of Rebellion a triomphé avec son nouvel album aux Subterranica Colombia Awards 2021

Comment définir un album en un seul mot ? Ce n’est pas une tâche facile, car le processus créatif de composition, de conceptualisation, d’enregistrement et de production implique des expériences sans fin qui sont entrelacées d’émotions, d’idées, de souvenirs et même de situations en dehors du studio d’enregistrement.

Mais s’il faut chercher un mot pour décrire le dernier album du groupe de black et de death metal Nariño Altars Of Rebellion, il faut le dire persévérance, parce que Phase capitale du Karma C’est sans aucun doute un album qui s’est imposé contre vents et marées.

« C’est un album qui était contre toutes les statistiques de sortie, toutes les possibilités. Nous travaillons dans une pandémie très forte en matière de composition, d’art conceptuel et graphique, en donnant un concept profond à tout ce qui englobe les 7 péchés capitaux », a-t-il déclaré. Fernando Khristos, chanteur du groupe.

En 37 minutes, Altars Of Rebellion propose une subversion, à travers des sons profonds, denses, progressifs et introspectifs, qui se concentrent sur les péchés abyssaux de la doctrine catholique.

Malgré à quel point cela pourrait être irréalisable, c’est, jusqu’à présent, le couronnement de la discographie du groupe., précédé par L’origine matérielle dominante (2011) et Forces cachées (2001). On y condense la maturité du projet et les transformations de sa conformation, ce qui a conduit le groupe sur une voie réussie pour consolider son propre style métal symphonique, avec des batteries débridées et des basses compactes composées de dry cuts.

L’album est un voyage dans l’univers musical et conceptuel d’Altars Of Rebellion, composé aujourd’hui de David azza, à la guitare ; Francisco Portilla, guitariste principal ; Daniel Cortés à la basse; Miguel Flórez, batteur et Fernando Khristos en tant que chanteur, en charge de la composition, des arrangements symphoniques, orchestraux et piano.

En 6 mois, la plaque a été revue dans les portails métal spécialisés au niveau national et international, avec des critiques qui l’ont amené à se positionner comme l’un des meilleurs albums du genre en Colombie au cours de 2021.

En novembre, il s’est produit aux côtés de Le réseau des écoles de formation musicale Pasto dans un spectacle symphonique spécial qui a impressionné les participants du Galeras Rock Festival. Et ce mois-ci, jeIl a remporté plusieurs distinctions dans le cadre des Subterranica Colombia Awards 2021.

À cet égard, Fernando se souvient : « Nous étions nominés dans 6 catégories, c’était très surprenant, nous étions le groupe le plus nominé. Dans : meilleure voix, meilleur batteur, artiste de l’année, meilleur album, meilleur artiste métal et meilleure pochette d’album. Nous sommes très heureux de partager les nominations avec des groupes avec une longue histoire. Nous savions que nous représentions le métal non seulement pastuso, mais Nariñense ”.

Dans chacune des catégories, ils ont été nominés avec des groupes tels que Leishmaniose, Vitam Et Mortem, Gaias Pendulum et Apollo 7.

« Nous avons réussi à obtenir deux prix : Meilleur album de l’année et meilleur groupe de métal, chose à laquelle nous ne nous attendions vraiment pas car il y avait des groupes de poids. Donc, nous pensions que cela n’allait pas arriver. Cependant, il est très satisfaisant que les médias nationaux pour le plaidoyer international regardent le travail que nous avons accompli et nous le reconnaissent ».

La passion est peut-être la meilleure façon de définir Altars Of Rebellion en un mot. Ce sentiment véhément qui les a conduits sur des chemins de réalisations inattendues grâce à une production à main levée, détaillée et réfléchie jusque dans les moindres détails, suivant les principes oppositionnels du genre.

« Quand vous faites les choses bien, avec passion, beaucoup de gens se tournent vers vous, ils s’intéressent à ce que vous faites. C’est ce qui s’est passé. Les frontières et les régionalismes ont été brisés. C’est un signe que, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez faire quelque chose de très cool que beaucoup de gens peuvent apprécier et lui donner une pertinence totale. C’est la conséquence d’un travail acharné, avec passion, et de comprendre que le métal est un mode de vie », conclut Khristos.

Pour l’instant, le groupe débutera 2022 avec une tournée qui commence à Pasto le 2 janvier au Rock Carnaval, pour atterrir plus tard à Ipiales, l’Eje Cafetero, Bogotá et Medellín, avec une éventuelle visite en Équateur. Il est également prévu de faire une deuxième tournée au cours du deuxième trimestre de l’année et fin 2022, une tournée au Mexique est confirmée. À partir du 2 décembre au Festival de Black Metal au Mexique, Cette tournée aura environ 10 dates programmées qui seront confirmées ultérieurement.