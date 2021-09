Altavoz y cargador juntos? Belkin lo tiene a mitad de precio!

La promoción de la que estamos hablando la puedes encontrar en la tienda online PcComponentes, gracias a ella te vas a horrible à 50 % du prix qui a habituellement été utilisé par Belkin BoostCharge. Esta es una oferta excelente que te aconsejamos aprovechar ya que no queremos que dure mucho tiempo. Los gastos de envío son tan solo 3,95 euros, una cantidad bastante pequeña para no tener que ir de un lado a otro para realizar la compra, algo que conseguirás por 24,99€. Toda una ganga. Este es el enlace de compra que debes utilizar:

Doble uso, maxima funcionalidad

Como hemos indicado antes este es un dispositivo que fusiona es lo mismo elemento un altavoz inalámbrico que utiliza tecnología Bluetooth junto con un potente cargador inalámbrico que es compatible con la práctica totalidad de los teléfonos qu’existen en el mercado y disponen de esta funcionalidad. Con un acabado en color blanco bastante llamativo y que cuenta con una base muy firm que te asegura que el uso es completemente seguro, estamos seguro de que estéticamente este es un accesorio que va a encajar a la perfección en cualquier escritorio.

En lo que tiene que ver con el funcionamiento como altavoz, el Belkin BoostCharge ofrece opciones tan interesantes como una puissance de 8 W, que combinada con varias tecnologías para optimizar las reproducciones, aseguran que escucharás música con una excelente calidad y sin notar distorsión alguna. En lo que tiene que ver con la sincronización, el proceso es tremendamente sencillo ya que es el habituel y, por ello, no vas a encontrar dificultad alguna para combinarlo con los sistemas operativos más utilizados in the actualidad: iOS; Android; Windows : oui, como non, macOS.

Opciones del cargador inalámbrico Belkin

Una de las características más importantes en este apartado es que la tecnología de carga utilizada es la llamada Qi. Esta es la que se ha converti en prácticamente un estándar en la actualidad, lo que le permite ofrecer una excelente compatibilidad con los diferentes telefonos móviles que hay en el mercado como por ejemplo los que tienen Apple; Sony ; Samsung ; LG ; Sony. Por lo tanto, No debes tener duda alguna que el modelo que utilices sí permite carga inalambrica lo vas a poder utilizar con este accesorio.

Es lo que tiene que ver con la potencia que es capaz de generar este dispositivo esta llega a los 10 W, que es lo que se considera como una opción rápida de tercera generación y no pone en riesgo alguno la estabilidad de los teléfonos que se utilizan (cree que incluso dispone de tecnologías en su interior para modulaire las necesidades de cada dispositivo y, como no, también dispone de control de température para que nunca se alcance alguna que pueda ser perjudicial). Sin duda alguna, y teniendo en cuenta el precio que se tiene que pagar ahora mismo por el Belkin BoostCharge creemos que debes valorar seriamente su compra en el caso que busques un producto que tenga las dos funciones que integra.