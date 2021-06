ALTBalaji vise à atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de l’exercice 22 ; car il cherche à doubler la taille de sa base d’abonnés

ALTBalaji a enregistré une augmentation de 75% de sa base d’abonnés actifs à 2,1 millions contre 1,2 million au T3FY21

Alors que de plus en plus de téléspectateurs rejoignent le mouvement en ligne pour regarder du contenu, les plates-formes OTT, à la fois axées sur les abonnements et la publicité, continuent d’en bénéficier. La plateforme SVoD ALTBalaji de Balaji Téléfilms a également profité de cette croissance. Selon Divya Dixit, vice-président senior, revenus et marketing, ALTBalaji, a connu une croissance de 36% d’un trimestre sur l’autre au cours de l’exercice 21. « Le verrouillage a été bénéfique pour nous car la télévision n’était pas en mesure de diffuser du contenu frais pendant que nous l’étions, cela nous a aidés dans notre croissance. Nous envisageons une année encourageante car nous prévoyons que nos revenus directs et notre base d’abonnés doubleront d’ici la fin de l’exercice 22 », a ajouté Dixit.

Selon le rapport BCG-CII sur l’industrie des médias et du divertissement (M&E), les plateformes de vidéo à la demande (SVoD) par abonnement ont enregistré une croissance de 55 à 60 % en 2020.

Selon les résultats de la société mère de la plate-forme, Balaji Telefilms Limited, au troisième trimestre de l’exercice 21, ALTBalaji a enregistré une augmentation de 75 % de sa base d’abonnés actifs à 2,1 millions contre 1,2 million, par rapport à la même période du trimestre précédent. Il prétend avoir ajouté 20 000 à 22 000 abonnés par jour. Dixit affirme que la plate-forme compte actuellement 35 millions d’abonnés avec neuf millions d’utilisateurs actifs par mois. De plus, la plate-forme prétend avoir un taux de rétention de 34%, ce qui est supérieur à la normale du secteur, qui est en moyenne de 24%. “Notre objectif pour cette année est d’aborder le chiffre d’affaires et le résultat net afin que nous soyons en mesure d’atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de l’exercice 22”, a-t-elle ajouté.

ALTBalaji affirme que jusqu’à la pandémie, 60% des abonnés de la plate-forme provenaient des métros tandis que les villes de niveau 2 et de niveau 3 représentaient 40% de la base d’abonnés. Cependant, après le verrouillage, la plate-forme a connu une augmentation du nombre d’abonnés des villes de niveau 2 et de niveau 3 telles que Lucknow, Ludhiana, Guwahati, entre autres. « Actuellement, 59 % de notre audience vient de ‘Bharat’, qui est l’Inde de masse. Ce développement change la donne pour notre entreprise car ce ne sont pas les métros mais les non-métros « Bharat » est ce qui entraîne la croissance de l’entreprise », affirme-t-elle.

Avec une bibliothèque de contenu qui comprend 79 originaux en hindi, ALTBalaji prévoit de lancer plus de 24 contenus originaux cette année pour maintenir sa trajectoire de croissance. Fait intéressant, la plateforme qui avait auparavant lancé quelques émissions en langues régionales semble hésiter à se déployer davantage. encore. “Actuellement, notre objectif est de nous consolider au cœur de l’hindi et une fois que nous aurons consolidé notre place dans les cinq premières plates-formes OTT, nous nous aventurerons dans la région”, a déclaré Dixit. L’année dernière, ALTBalaji avait collaboré avec ZEE5 dans un partenariat de coproduction pour certains spectacles. Dixit affirme que la plate-forme est ouverte à davantage de collaborations et est déjà en pourparlers pour la même chose.

En ce qui concerne le marketing, la plateforme de streaming investit près de 60 à 70 % de ses budgets marketing globaux dans la plateforme numérique tandis que le reste varie d’une websérie à l’autre. Par exemple, le marketing d’une émission centrée sur les jeunes se fera uniquement sur des plateformes numériques, cependant, pour une série dramatique, la plateforme pourrait considérer les plateformes traditionnelles. « En règle générale, nous avons toujours privilégié le numérique. C’est le média où se trouve notre public, ce qui nous procurera des abonnés », a expliqué Dixit.

