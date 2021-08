Altcoin Daily ⋆ Crypto nouveaux médias

L’hôte d’Altcoin Daily, Aaron Arnold, explique pourquoi il est optimiste sur Bitcoin et Ethereum avant le reste de l’année, et il souligne également le potentiel de trois altcoins.

Arnold dit à ses 900 000 abonnés YouTube que tandis qu’Ethereum, la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) attirent beaucoup d’attention dans l’espace crypto, Bitcoin continue de clignoter des signaux haussiers sur la chaîne et subit une crise d’approvisionnement majeure.

« La moyenne mobile sur sept jours de la croissance du réseau d’utilisateurs de Bitcoin a atteint un niveau record. Il s’agit de la croissance la plus rapide de toute l’histoire de Bitcoin…

En plus de cela, il y a une forte accumulation en cours – une ré-accumulation montrée par le « Illiquid Supply Shock Ratio » dégageant des vibrations à la mi-2017, bien que cette reprise actuelle ait été beaucoup plus rapide jusqu’à présent. C’est donc Bitcoin tenu par des mains fortes et cela continue d’augmenter mes amis.

Arnold dit qu’Ethereum connaît également une crise de l’offre lorsque la mise à niveau EIP-1559, qui révise le mécanisme de frais de l’actif cryptographique, prend effet.

“[EIP-1559 is] changer fondamentalement la politique monétaire d’Ethereum pour le mieux et fondamentalement chaque transaction qui passe… Un peu d’Ethereum va être brûlé, et cela cause moins d’offre, d’autant plus que la demande augmente… 10.55 Ethereum est détruit toutes les 60 secondes… C’est se passe déjà pendant une crise d’approvisionnement avec Ethereum. Mes amis, Ethereum explose.

Arnold dit également que le protocole de premier ordre et de prêt DeFi Aave fonctionnera probablement bien alors que son équipe se prépare à étendre la portée d’Aave aux réseaux Solana (SOL) et Avalanche (AVAX).

L’analyste examine également le réseau de blockchain évolutif Elrond (EGLD), qui, selon lui, est devenu la première blockchain européenne à émission de carbone négative. Elrond tente de s’assurer que chaque transaction effectuée sur la blockchain EGLD a un effet positif sur l’environnement.

Enfin, Arnold jette un œil à Ecomi (OMI), le jeton utilisé sur la plate-forme VeVe NFT. Arnold dit que VeVe se prépare à lancer Marvel NFT de Spider-Man et Wolverine. D’autres NFT Marvel seront introduits plus tard en août, a déclaré Arnold.

