Altcoin Evolution – Partie V: Résumé de clôture

Tout au long de la série “Altcoin Evolution”, nous avons examiné de plus près les gains et les pièges potentiels qui définiront la voie à suivre pour les crypto-monnaies qui ne sont pas appelées Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH).

Les géants du marché de la crypto se sont clairement différenciés du reste du groupe, et bien qu’ils puissent être soumis à ces résultats potentiels, il est juste de dire, au moins aujourd’hui, que ces crypto-monnaies ont une perspective complètement différente de pratiquement toutes les autres. projet de cryptographie ou de blockchain.

Cela étant dit, que peuvent faire les altcoins pour gagner du terrain et devenir plus compétitifs à plus grande échelle ? Récapitulons ce que nous avons couvert tout au long de cette série.

Signez sur la ligne pointillée

Nous soulignons quelques projets, en particulier autour de l’espace NFT en plein essor, qui ont plutôt bien fonctionné. Signer des contrats. Trouver des partenaires. Créer des liens. Alors que l’industrie de la crypto dans son ensemble continue d’évaluer ce que les altcoins peuvent apporter aux opérations quotidiennes, il y aura certainement des opportunités cohérentes. Avoir un pied dans la porte lorsque ces situations surviennent est presque certainement bénéfique.

L’argument le plus convaincant pour l’évolution des altcoins est sans doute de se spécialiser dans un aspect particulier (faibles frais d’essence pour les transactions, vitesse, etc.), mais d’être capable dans divers domaines. Bien sûr, les projets voudront maximiser la valeur en ayant des capacités techniques dans tous les domaines qui sont en avance sur la courbe.

Cependant, mis à part les aspects techniques et basiques, ce sur quoi nous nous sommes concentrés le plus étaient les « extras » des altcoins, les points de vente qui ne sont pas inhérents à la technologie blockchain qui est utilisée dans certains projets. C’est pourquoi les NFT étaient d’excellents exemples. La plupart des NFT sont alimentés par Ethereum, qui est connu pour avoir des coûts de transaction plus élevés. Alors comment les projets peuvent-ils trouver d’autres débouchés pour prendre le relais ? C’est ce que nous cherchons à aborder dans la durée de “Altcoin Evolution”.

Polygon est un excellent exemple dans notre segment « polyvalence » pour ses larges applications dans l’espace crypto. Source : MATIC-USD sur TradingView.com

Démarquez-vous ou asseyez-vous

Dans la partie I, nous avons posé les bases des défis inhérents auxquels les projets de cryptographie sont souvent confrontés sur le marché. Nous continuons à en discuter plus en profondeur dans les trois prochaines pièces de la série.

Nous commençons par l’accessibilité. Avec les échanges et les plates-formes émergents, l’accessibilité devient un point focal de plus en plus important pour les altcoins à la hausse. Des plateformes comme UniSwap et SushiSwap ont augmenté l’accessibilité pour les consommateurs intermédiaires. Pendant ce temps, les plates-formes les plus utilisées, telles que Coinbase, ont mis l’accent sur la prise en charge de plus de jetons. Bien sûr, vous avez besoin de bases technologiques, d’un livre blanc solide et d’un excellent marketing, même pour être pris en compte pour certains des échanges et plates-formes les plus populaires.

Dans la troisième partie de la série, nous avons commencé à gratter la surface pour cerner l’importance d’un cas d’utilisation digestible. Cela peut souvent se produire lorsque des changements dans l’activité mondiale se produisent au fil du temps. Par exemple, les impacts économiques de COVID-19 sont souvent cités comme un moteur de croissance pour des projets comme Axie Infinity, qui a pris une position de premier plan sur le marché du NFT. Les hubs ont essentiellement formé des économies Internet que les habitants des pays en développement peuvent utiliser.

Altcoin Evolution : c’est un wrap

Dans notre discussion finale sur les défis des projets émergents, nous avons mis en évidence un certain nombre de « seaux » différents que nous voyons souvent utiliser certains des meilleurs arguments de vente altcoin. Certains projets reposent sur plus d’un de ces groupes : partenariats et propriété intellectuelle, taux d’intérêt/récompenses agressifs, décentralisation, polyvalence et faible coût.

Avant de fermer les livres sur “Altcoin Evolution”, examinons de plus près les principaux exemples de chacun de ces cubes qui fonctionnent aujourd’hui. Au début de la série, nous soulignons le jeton OMI et le projet ECOMI associé, qui ont scellé des partenariats NFT avec des sociétés comme Marvel sur leur marché VeVe.

Des sociétés DeFi et CeFi comme BlockFi, Nexo et Celsius ont proposé des taux d’intérêt agressifs pour stocker des jetons sur leurs plateformes respectives ; Ces sociétés ont créé des entreprises massives simplement en prêtant des crypto-monnaies et en incitant les consommateurs de crypto-monnaie à conserver leurs jetons sur ces plates-formes, offrant des taux d’intérêt beaucoup plus agressifs que ceux que nous avons vus dans les banques traditionnelles.

La décentralisation est un élément central de presque tous les projets de cryptographie, bien que de nombreux projets puissent être beaucoup plus centralisés que d’autres. Cependant, la communauté crypto a depuis longtemps reconnu l’importance de la décentralisation. Un exemple de cette reconnaissance est le récent mouvement du marché NFT Rarible vers un format plus décentralisé, mettant en œuvre des jetons $ RARE et donnant aux utilisateurs de la plate-forme une plus grande voix dans l’avenir de Rarible.

La polyvalence est souvent visible dans des projets comme Cardano ou Polygon. Les deux projets respectifs fléchissent le muscle de la polyvalence, travaillant dans une variété d’espaces. Les deux projets ont construit des écosystèmes autour de DeFi, de contrats intelligents, de NFT et bien plus encore.

Enfin, l’attribut low-cost peut souvent attirer les consommateurs de masse. Dogecoin a souvent eu un grand attrait pour son prix bon marché par rapport à d’autres jetons, et de nombreux critiques de Bitcoin ont déclaré que le prix élevé d’un BTC dissuaderait les nouveaux consommateurs potentiels de crypto d’acheter. Bien que cela puisse être présenté comme une bataille mentale, elle est toujours présente dans les discussions sur la cryptographie aujourd’hui, et il y a un appel pour un jeton moins cher pour de nombreux projets émergents.

Cela ferme les livres sur “Altcoin Evolution”. Nous vous remercions de venir chaque semaine et attendons avec impatience notre prochaine série axée sur les altcoins.

Notre équipe NewsBTC remercie particulièrement Jerry Sena pour ses idées, commentaires et contributions à cette série.

