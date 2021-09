Altcoin le nouveau favori sur Bitcoin? Trouver!

Malgré les probabilités, l’espace Altcoin s’est bien comporté.

Cette année, le marché de la cryptographie a connu une course folle du Bull Run à la catastrophe d’Evergrande et au FUD. Les charts ont basculé. Les commerçants professionnels, cependant, sont des experts. Et attendez le Bull Run du quatrième trimestre.

Malgré les probabilités, l’espace Altcoin s’est bien comporté. Plusieurs investisseurs ont fait fortune grâce à leurs actifs. Les internautes ont comparé les données de l’année à celles de 2017. Peut-être annoncent-ils une course de taureaux.

Selon CoinMarketCap, BTC vaut maintenant 42 709,97 $, contre 29 022,42 $ le 1er janvier 2021. La pièce étoilée a rapporté 300% cette année. L’ETH vaut maintenant 2937,52 $, contre 738,62 $ au 1er janvier 2021. Les rendements de l’année sont de 740%. L’ADA est maintenant de 2,37 $, contre 0,182 $ le 1er janvier. Les retours sont de 2750 pour cent.

D’autres pièces ont également augmenté rapidement. Voici quelques raisons pour lesquelles les pièces ALT surpassent potentiellement Bitcoin :

Une volatilité plus élevée équivaut à des gains plus rapides. Évolutivité, temps de transaction, coûts, interopérabilité, contrats intelligents, etc. Le protocole de couche 1 est préféré au protocole de couche 2. Lancement des Dapps, DeFi et NFT. Développement de communautés et de conférences.

D’autres comme Cardano, Polkadot et Solana ont influencé le secteur. De plus, Cardano, par exemple, est actuellement en hausse malgré la décoloration des célèbres. Mais le mouvement est lié au prochain sommet de Cardano. De plus, d’autres plateformes peuvent avoir des événements similaires, stimulant l’écosystème.

Bitcoin reste le choix des traders débutants

Bitcoin a récemment acquis une large reconnaissance et une utilisation populaire. Cela a rendu l’écosystème moins volatil en tant que tampon d’inflation. Par conséquent, BTC acquiert une énorme popularité parmi les traders débutants en cryptographie. Ainsi, le BTC reste la devise préférée des détenteurs. De plus, les internautes s’attendent à ce qu’il monte en flèche à l’avenir, comme la capitalisation des investissements à long terme.

Nous sommes enthousiasmés par l’ascension fulgurante d’Altcoins et sa capacité à fournir des solutions en temps réel. BTC a toujours le dessus. Parce qu’il domine la capitalisation boursière, même de petits ajustements ont un impact important.