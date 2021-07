in

Commerce et investissement

Altcoins, pas Bitcoin, entraîne la dernière vague « massive » d’adoption de la cryptographie : rapport

L’adoption de la crypto a augmenté à un rythme rapide et, en juin, le nombre d’utilisateurs de crypto dans le monde a atteint 221 millions, contre un peu plus de 66 millions fin mai 2020.

Au second semestre 2020, l’adoption s’est accélérée, et s’il a fallu neuf mois pour passer de 65 millions à 100 millions, il n’a fallu que quatre mois pour que cela double à 200 millions.

Fait intéressant, alors que Bitcoin a entraîné cette croissance au cours des deux premiers mois de cette année, “l’adoption de l’altcoin en mai a entraîné une augmentation massive du nombre d’utilisateurs de crypto, de 143 millions fin avril à 221 millions en juin”, selon un rapport. de Crypto.com.

La croissance mensuelle du nombre d’utilisateurs uniques de crypto qui ont déjà possédé du BTC était de 30,2% en janvier, pour tomber à 15,2% et 2,9% respectivement en février et mars, contre 13,1% pour Ether (ETH) au cours des deux premiers mois et Croissance de 2,3% en mars.

En ce qui concerne le deuxième trimestre, l’adoption de Bitcoin a bondi à 6,6% en avril et à 20% en mai, pour ne tomber à 5,8% le mois suivant que la croissance unique des utilisateurs d’Ethereum de 4,4%, 20,4% et 16,1% en avril, mai, et juin respectivement.

En ce qui concerne les deux principales crypto-monnaies, Bitcoin a mené la croissance de l’adoption de janvier à avril en raison d’institutions comme PayPal, Microstrategy, Visa et Mastercard qui ont rejoint la crypto, mais en mai et juin, Ethereum a connu une croissance significative alors que les investisseurs institutionnels ont commencé à le favoriser.

Cependant, Bitcoin et Ether perdent leurs parts de marché alors que les investisseurs sont attirés par les jetons meme et les protocoles de preuve de participation (PoS), en particulier après que l’exploitation minière de Bitcoin a fait l’objet d’un examen plus approfondi pour son consensus sur la preuve de travail (PoW) énergivore. mécanisme, selon le rapport.

Le pourcentage de propriétaires de Bitcoin dans les propriétaires mondiaux de crypto est tombé à 51% en juin 2021 contre 67% en janvier. Quant à Ether, il est passé de 13% à 10% au cours de la même période, tandis que la propriété collective d’autres cryptos a bondi de 18% à 38% au cours de ces six mois.

“L’adoption d’Altcoin a probablement été stimulée par l’afflux de nouveaux utilisateurs intéressés par des jetons comme Shiba Token (SHIB) et Dogecoin (DOGE), entre autres”, a-t-il noté.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.