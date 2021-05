Altcoins qui font les plus gros mouvements sur le marché aujourd’hui: XLM, MATIC et HNT

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le marché mondial de la crypto-monnaie se redresse progressivement après une tendance baissière continue pendant près d’une semaine. La principale correction des prix a été marquée par la chute de la capitalisation boursière de la crypto à 1,45 billion de dollars, après son sommet de plus de 2,4 billions de dollars il y a quelques semaines. Alors que Bitcoin (BTC) a été le plus durement touché, sa capitalisation boursière ayant chuté de près de moitié, d’autres altcoins sont également tombés en chute libre.

Cependant, lundi semble annoncer une semaine rentable à venir, la plupart des crypto-monnaies compensant leurs pertes. Voici un bref aperçu des trois altcoins qui font les plus gros mouvements sur le marché aujourd’hui.

Stellaire (XLM)

Stellar est un réseau de blockchain open source qui permet un mouvement facile de l’argent au niveau pair-2-pair. La crypto-monnaie native du réseau, le XLM, a connu un renouveau massif lundi après être passée d’un sommet de 7 jours de 0,7 USD à un minimum de 0,3035 USD. Le prix actuel de la pièce de 0,4308 $ représente une croissance de 15,48%, ce qui est peut-être le signe d’un bon moment pour la monnaie numérique. Stellar est 53,82% en dessous de son niveau record (ATH) de 0,9381 $ établi il y a trois ans au moment de la rédaction de cet article.

Polygone (MATIC)

Polygon est une plate-forme facile à utiliser pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum. Son jeton natif, MATIC, un jeton ERC-20 a connu une brève période menant à devenir l’une des monnaies numériques les plus précieuses en termes de capitalisation boursière. Le jeton a augmenté de 40,08% lundi à 1,46 $. À ce taux de croissance actuel, MATIC réexaminera bientôt son ATH de 2,68 $, qui a été établi il y a environ une semaine, selon les données de CoinMarketCap.

Hélium (HNT)

Helium et sa crypto-monnaie native, le HNT, est un réseau décentralisé alimenté par une blockchain pour les appareils Internet des objets (IoT). À un prix actuel de 14,70 $ et un groupe de 34,03% au cours des dernières 24 heures, la pièce mène une nouvelle reprise du marché, après être tombée à un creux intrajournalier de 8,42 $. HNT est en baisse de 31,34% par rapport à son prix ATH de 21,17 $ fixé il y a environ deux mois. Cet ATH représente un nouvel objectif de découverte de prix si l’augmentation actuelle se maintenait.

L’espoir d’une reprise régulière du marché

L’industrie mondiale de la crypto-monnaie traverse une phase où elle doit redéfinir la centralisation du pouvoir lié à l’exploitation minière en Chine et l’influence exercée par des moteurs du marché comme Elon Musk. Une reprise du marché plus cohérente et plus cohérente commencera lorsque le marché se séparera de ces forces. Cependant, à court terme, les fondamentaux des crypto-monnaies aideront à la récupération de Bitcoin et du trésor d’altcoins.

Source de l’image: Shutterstock