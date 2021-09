Alter Bridge entrera en studio en avril 2022

MODIFIER LE PONT guitariste Marc Tremonti a dit Anne Erickson d’Audio Ink Radio que le groupe réunira à nouveau en 2022 pour enregistrer un nouvel album. “Nous faisons d’abord de la nouvelle musique [before going back on the road]”, a-t-il dit. ” Et puis moi et Myles [Kennedy, ALTER BRIDGE singer] allons probablement nous réunir pendant notre pause en janvier pour revoir ce que nous avons écrit à ce moment-là, puis nous irons en studio. Nous avons prévu du temps en studio pour avril. Je ne sais pas si nous finirons les choses à ce moment-là ou quoi, mais nous devons sortir de la nouvelle musique avant de reprendre la tournée. Cela fait juste trop longtemps.”

On lui a demandé s’il avait déjà commencé à écrire de la musique pour le nouveau MODIFIER LE PONT enregistrer, marque a dit: “Oh, ouais. Je n’ai écrit que quelques idées, mais je viens juste de commencer.”

En mars dernier, Myles dit au “Service Lipps avec Scott Lipps” podcast qui MODIFIER LE PONT n’avait pas commencé à travailler sur du matériel pour le suivi de 2019 “Marcher dans le ciel” album. “Nous ne le sommes pas encore”, a-t-il déclaré. “Je pense que tout le monde est en quelque sorte accroupi dans son propre projet solo. Je sais Marc Tremonti est dans ce monde en ce moment. Évidemment, j’ai [my second solo album coming out]. Je dirais donc que nous commencerons à y penser davantage vers la fin de l’année, au début de l’année prochaine. Parlant pour moi-même en tant qu’écrivain, j’ai besoin de bien remplir le créatif. Ayant fait le MODIFIER LE PONT disque, puis le deuxième disque solo, j’ai besoin de reconstruire ces jus créatifs à nouveau.”

MODIFIER LE PONT a sorti un EP de sept chansons, “Marcher dans le ciel 2.0”, en novembre dernier via Disques de napalm. L’effort contenait des versions live de quelques-uns des favoris du groupe de “Marcher dans le ciel” – “Ne préféreriez-vous pas”, “Ne faites pas attention”, “Fils indigène”, “Godspeed”, “Au fond” et “Lumière mourante” — ainsi qu’un nouveau morceau studio, “Derniers sacrements”, qui a été entièrement écrit, enregistré et complété pendant le confinement du COVID-19.

“Marcher dans le ciel” est sorti en octobre 2019 via Disques de napalm.

Myles a sorti son deuxième album solo, “Les ides de mars”, le 14 mai via Disques de napalm.



