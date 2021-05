Alter Bridge et Z2 Comics présentent ‘Alter Bridge: Tour Of Horrors’

Bandes dessinées Z2 renforce encore leur place en tant que principal éditeur de romans graphiques inspirés de la musique dans tous les genres avec l’annonce de cet été “Alter Bridge: Tour des horreurs” Dans la grande tradition des anthologies d’horreur comiques comme “Contes de la crypte”, “Sinistre” et “Vault Of Horror”, Marvel Comics écrivain Emily Ryan Lerner et un casting d’artistes de premier plan emmène les fans dans une aventure amusante de sensations fortes et de frissons.

le “Alter Bridge: Tour des horreurs” roman graphique arrive à 120 pages et sera publié dans une édition à couverture rigide standard dans les magasins de bandes dessinées et les librairies en novembre 2021, ainsi que des éditions spéciales de luxe, super deluxe et super-duper deluxe disponibles en précommande maintenant uniquement via le Z2 site Web, qui comprendra une première édition spéciale exclusive en vinyle des débuts du groupe en 2004, “Un jour reste”, dans une édition strictement limitée à 3000 exemplaires en trois éditions premium.

ALTER BRIDGE dit dans un communiqué: “Après 17 ans à faire de la musique et à parcourir le monde, il n’y a pas beaucoup d’occasions pour un groupe de rock de faire quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant. Après avoir établi un partenariat avec Josh et tout le monde Z2 personnel pour créer ‘Alter Bridge: Tour des horreurs’, nous pouvons maintenant cocher créer une bande dessinée d’horreur à partir de notre liste de seau. Nous avons hâte que les gens lisent cette histoire originale que nous avons inventée. C’est tout aussi excitant que nous arrivions enfin à sortir ‘Un jour reste’ sur vinyle grâce à cet incroyable partenariat. “

Quand l’un des ALTER BRIDGELes roadies disparaissent, ils trouvent un remplaçant macabre! Et quelle meilleure façon de passer le temps entre les concerts qu’avec quatre histoires terrifiantes qui ne manqueront pas de vous tenir éveillé toute la nuit! Rejoindre ALTER BRIDGE, écrivain Emily Ryan Lerner (merveille, HBO) et plus encore pour une balade palpitante à travers le surnaturel !!!

Éditeur Josh Frankel dit: “‘Alter Bridge: Tour des horreurs’ est un autre témoignage de notre engagement envers la vision de l’artiste. Alors que certaines de nos sorties sont directement liées aux intrigues des albums eux-mêmes, notre mission est simplement de fournir un foyer à ces musiciens pour exposer leurs fans à une toute nouvelle facette de leur palette artistique, sans être inhibés par leur travail musical antérieur ou autre. Ce livre plaira à coup sûr aux fans de l’anthologie d’horreur classique et ALTER BRIDGE les fans recherchent quelque chose de nouveau. “

