Alter Bridge n’a pas encore commencé à écrire un nouvel album: «  J’ai besoin de recharger le puits créatif  », déclare Myles Kennedy

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de la « Service Lipps avec Scott Lipps » Podcast, Myles Kennedy on a demandé si ALTER BRIDGE travaille sur du matériel pour le suivi de 2019 « Marchez dans le ciel » album. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous ne le sommes pas encore. Je pense que tout le monde est en quelque sorte recroquevillé dans son propre projet solo. Je sais Mark Tremonti [guitar] est dans ce monde en ce moment. De toute évidence, j’ai [my second solo album coming out]. Je dirais donc que nous commencerons à y réfléchir davantage vers la fin de l’année, au début de l’année prochaine. Parlant pour moi en tant qu’écrivain, j’ai besoin de bien remplir la créativité. Après avoir fait le ALTER BRIDGE disque, puis le deuxième album solo, je dois reconstituer ces jus créatifs. «

Kennedy a également confirmé une fois de plus que SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS rassemblent des idées pour un nouvel album. « Le processus de va-et-vient dure maintenant depuis des mois », a-t-il déclaré. « Donc, beaucoup de trucs en cours là-bas. Et nous verrons juste ce qui se passe en ce qui concerne une sortie et tout ça. De toute évidence, ce sont des moments de folie avec le COVID. »

ALTER BRIDGE a sorti un EP de sept chansons, « Walk The Sky 2.0 », en novembre dernier via Registres de Napalm. L’effort contient des versions live de quelques-uns des favoris du groupe de « Marchez dans le ciel » – « Tu ne voudrais pas plutôt », « Ne faites pas attention », « Fils natif », « Godspeed », « Au fond » et « Lumière mourante » – ainsi qu’une nouvelle piste studio, « Derniers sacrements », qui a été entièrement écrit, enregistré et achevé pendant le verrouillage du COVID-19.

« Marchez dans le ciel » est sorti en octobre 2019 via Registres de Napalm.

Myles sortira son deuxième album solo, « Les ides de mars », le 14 mai via Registres de Napalm. Myles a créé le cadre des idées de chansons qui composent le LP avant de faire appel à ses cohortes de son « Année du tigre » debut – ami de longue date et batteur Zia Uddin et bassiste / manager Tim Tournier. Les trois musiciens se sont ensuite rendus en Floride pour enregistrer l’album avec un producteur de longue date Michael « Elvis » Baskette.



