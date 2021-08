Alter Ego: date de première et autres choses rapides que nous savons sur le nouveau concours de chant de Fox

Le jury d’Alter Ego comprend Alanis Morissette, Grimes, will.i.am et Nick Lachey

Fox a de grandes attentes avec cette nouvelle série de compétitions de téléréalité, et cela ressort du jury d’Alter Ego. Assis à la table se trouvent Alanis Morissette, Grimes, will.i.am et Nick Lachey, offrant une variété éclectique de musiciens pour cette série de téléréalité unique. Plus précisément, Morisette est surtout connue pour son album le plus vendu, Jagged Little Pill, Grimes est une artiste défiant les genres avec cinq albums distincts à son actif, will.i.am est l’artiste le plus connu pour avoir fondé et dirigé les Black Eyed. Peas et Lachey étaient membres de 98 Degrees, qui s’est fait connaître grâce à son mariage tristement célèbre avec Jessica Simpson et leur série de téléréalité MTV, Newlyweds: Nick and Jessica. Espérons que la diversité de leurs styles se traduira par une grande richesse d’idées.