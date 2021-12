Alternate Game Awards 2021 de VG247

C’est à nouveau cette période de l’année, où l’industrie se réunit avec impatience pour découvrir qui sont les lauréats des prix les plus prestigieux et les plus coûteux de l’année. C’est vrai – il est temps pour le Prix ​​du jeu alternatif VG247 encore.

Cette année a vraiment été une excellente année pour les vrais jeux vidéo, même si cela a été une année assez difficile à d’autres égards – des développeurs mal traités, des révélations sur des gens terribles qui sont toujours dans l’industrie alors qu’ils ne devraient certainement plus jamais travailler, et tout ça. En gros, ça a été une année bizarre.

Mais nous embrassons l’étrange. Voici nos Game Awards 2021. Lorsque vous avez terminé, pourquoi ne pas découvrir les heureux gagnants de 2020 ?

Biggest W – Les Strikers, les Quitters et tous ceux qui se battent pour améliorer l’industrie

Comme nous l’avons mentionné dans l’intro, cette année a vu sortir de très bons jeux vidéo, mais aussi des révélations assez hideuses sur l’état de l’industrie. Nous avons entendu des histoires d’abus d’employés, de licenciements injustes et vu des personnes dans des wagons de cercle de puissance et protéger les responsables malgré des preuves accablantes.

Tout cela est assez triste. Mais, aussi, il y a un point positif dans tout cela : ceux qui se soulèvent et utilisent tout leur pouvoir pour tenter de forcer le changement. Ils ont appelé à la démission des responsables, se sont mis en grève, voire ont quitté leur emploi par solidarité avec leurs collègues. Faire ce genre de choses nécessite une bravoure énorme.

Ces personnes font, petit à petit, une différence. Ils se présentent également comme le véritable avenir de cette industrie – les personnes qui nous mèneront vers un avenir meilleur et plus juste. Ils sont le point le plus brillant de cette année – même si leurs actions ne devraient pas être nécessaires.

Nous avons hâte que ce jeu sorte – Battlefield 2042

Battlefield 2042 a l’air plutôt bien, n’est-ce pas ? C’est cool de voir DICE se concentrer sur ce qui fait de la série ce qu’elle est, en consacrant toutes leurs ressources à la création d’une expérience multijoueur équilibrée, grandiloquente et à grande échelle. Bien sûr, la version bêta qui a été publiée le 19 novembre est extrêmement difficile. Cela ressemble plus à une version alpha qu’à une version bêta, même – remplie de bugs et appelée en plaisantant « Battlefield 20-42 fps » par plus d’un. Mais nous pouvons voir qu’il y a un très bon jeu là-dedans, et éliminer les problèmes comme celui-ci est exactement à quoi servent les versions bêta.

Nous avons hâte que le jeu terminé soit publié – c’est certainement l’un de nos jeux à venir les plus attendus. En espérant que DICE résout tous les problèmes avant qu’il ne soit rendu public.

Meilleur test oculaire involontaire – Final Fantasy Pixel Remaster

Qui a besoin d’aller chez l’opticien et de regarder ces tests stupides avec tous ces chiffres projetés à l’écran lorsque vous avez les versions Final Fantasy Pixel Remaster ? Ces versions des six premiers jeux Final Fantasy comprennent enfin que les gens veulent jouer à ces titres brillants avec les graphismes en pixels classiques – mais compromettent en présentant un terrible front de caractères latins condensés qui est au mieux moche et difficile à lire au pire induisant les louches .

Je veux dire, honnêtement, pourquoi faire ça ? Qui a pris cette décision ? Heureusement, Internet était sur l’affaire avec des mods pour réparer les polices assez rapidement. Entre la police et la décision déconcertante de couper le contenu de certaines versions du jeu, ces jeux ont en quelque sorte esquivé ce qui aurait dû être le slam dunk de publier des versions définitives d’un tas des meilleurs jeux jamais créés. Ils sont quand même assez bons.

Meilleur renversement de réputation – BioWare & Mass Effect

Après Anthem et Mass Effect Andromeda, il est juste de dire que BioWare était sur le cul. C’est peut-être moins vrai pour l’équipe de Dragon Age, mais même eux semblent avoir eu leurs propres difficultés, avec plusieurs départs clés du personnel. Pendant un certain temps, nous nous sommes demandé si BioWare pourrait se diriger vers Westwood, Pandemic et toutes ces autres pauvres victimes de la solide expérience d’EA en matière d’acquisition puis d’expiration de bons studios.

BioWare avait cependant un atout dans sa manche : trois des jeux les plus appréciés jamais sortis. Et nous avons donc eu Mass Effect Legendary Edition, une réédition assez rudimentaire qui semblait néanmoins absoudre BioWare de tous les péchés passés – même en faisant reconsidérer et réévaluer Andromeda. Cependant, ce type de carte gratuite pour sortir de prison fonctionne rarement plus d’une fois, donc BioWare doit maintenant s’assurer que Dragon Age 4 et le prochain Mass Effect sont tous les deux absolument giflés. On croise les doigts, ils le clouent…

Le pansement sur une blessure par balle – Patch Balan Wonderworld Day 1

« Le patch Day 1… améliore l’expérience de jeu globale. »

Je veux dire, si c’est le cas, qui sait ce que les développeurs ont expédié sur le disque. Cependant, le patch supprime avec succès une séquence qui pourrait être très dangereuse pour les personnes souffrant d’épilepsie. C’est une victoire. Le jeu en lui-même…? Pas tellement.

La plupart des utilisations du nom d’un journaliste par une personne interrogée dans une interview – FIFA 22 & Eurogamer’s Wes

La réalité, Wes, c’est ce que je veux vraiment faire, c’est te fréquenter et nous humaniser, de préférence en même temps. Je ne suis pas le porte-parole d’une entreprise monolithique confrontée à des questions sur certaines pratiques commerciales prédatrices – nous ne sommes que des amis, en train de discuter au pub. Nous parlons juste de magasin, de remettre le monde en ordre. J’aime le dialogue Wes, vraiment. J’aime les allers-retours. L’autre chose vraiment importante est que j’ai même pris le temps d’apprendre ton nom, Wes.

Boîtes à butin ? Jamais entendu parler d’eux, Wes. Jeux d’argent? Oh, jamais, jamais. Tout est dans le bon amusement. Certaines personnes peuvent dépenser trop, même les enfants. Mais nous faisons tous des erreurs, Wes.

Je vais dire encore une chose, Wes : l’année prochaine, nous ne vous donnerons certainement pas un autre prix. Alors profitez de celui-ci. C’est une pièce unique.

Tendance la plus stupide – Toutes ces conneries NFT

Ce truc de NFT était assez facile à ignorer quand il ne s’agissait que d’un tas de furries enfermés qui couraient avec des avatars de singe, mais maintenant l’inévitable s’est produit – les gens ont senti l’argent potentiel et de nombreux éditeurs de jeux commencent maintenant à enquêter sur le phénomène, ou pire , a commencé à l’appeler « l’avenir de cette industrie ».

Peut-être y a-t-il un rôle pour cette technologie qui n’implique pas d’augmenter la vitesse à laquelle nous faisons bouillir la planète sous nos pieds. Peut-être. Mais ne voyons pas cette ruée vers l’or pour autre chose qu’elle est : une cupidité débridée, et pour la plupart assez stupide.

Le « Wow, c’est super » pour 5 Minutes Award – Flight Simulator

Si vous êtes quelqu’un qui est vraiment entré dans Flight Simulator (version Xbox sortie cette année), alors tant mieux. C’est sans aucun doute un jeu génial pour ceux qui aiment piloter des avions. Félicitations à Asobo Studio pour une magnifique réalisation qui mérite tous les éloges.

Cependant, combien de personnes ont téléchargé le jeu de taille colossale pour bricoler pendant cinq minutes et ne plus jamais y jouer ? « Ooh, c’est ma maison », « wow, les nuages ​​sont incroyables », « que se passe-t-il si je vole dans cette montagne… » « Je ne peux pas croire qu’un jeu sur console soit aussi beau ! » Nous n’avons pas de données solides pour étayer cela, mais nous pensons que peu de jeux sortis cette année avaient un taux de rebond aussi élevé que Flight Simulator sur Xbox.

Qui savait que les avions étaient des choses si compliquées ?

Le prix Edward Snowden pour les fuites – Nvidia GeForce Now

Habituellement, les prétendants aux plus gros leakers de l’année sont des YouTubers imbéciles à la recherche d’influence en révélant qu’un jeu est en production quelques mois plus tôt, mais cette année, il y a un nouveau responsable des fuites en ville : la centrale de matériel graphique Nvidia.

D’une manière ou d’une autre, Nvidia a laissé la base de données de GeForce Now relativement ouverte, et un développeur Web a trouvé le moyen d’accéder aux informations sur les 18 000 jeux de la base de données… y compris un tas de choses qui n’ont pas été annoncées par pratiquement tous les grands éditeurs. C’était une fuite si catastrophique que Nvidia a dû sortir devant, publiant une déclaration disant que la liste contenait « à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs », suggérant que tout ce qui y figurait n’était pas réellement réel.

Mais ensuite, des choses ont commencé à se produire. Un remake d’ActRaiser, répertorié dans la fuite, a été annoncé et publié. De même pour un remake de Destroy All Humans 2, GTA Remastered Trilogy et le port PC de God of War. Donc, ça a l’air de plus en plus réel.

C’est une fuite monumentale. De Sony, il présentait de nombreux jeux PlayStation à venir sur PC, notamment Demon’s Souls et Gran Turismo 7. De Square Enix, un remake de Final Fantasy 9, des remasters de Chrono Cross et Final Fantasy Tactics. Take Two a XCOM 3 et un nouveau BioShock. Sega propose Total War 9 et SMT5 sur PC. Capcom ? Qu’en est-il de Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter 6, Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake ? Le reste continue encore et encore. C’est une liste de niveau wikileaks. La question est de savoir si celui qui en est responsable devra maintenant se cacher et demander l’asile en Russie ?

Bon sang, pourquoi n’étiez-vous pas aussi gros que Pokemon Go – The Witcher: Monster Slayer

The Witcher: Monster Slayer est une bonne idée sur papier. Vos objectifs de quête sont une promenade dans la vie réelle, vous envoyant dans une véritable aventure, tout comme Gerry. C’est amusant quand vous vivez près des forêts primitives denses de Pologne ; c’est moins bien quand la striga que tu traques est sur le parking de l’immeuble d’en face.

Parfois, dans notre engagement indéfectible à vous offrir la meilleure couverture de jeu vidéo de l’univers, nos vies sont mises en péril mortel, tout comme de vrais journalistes.

Chaud sur la queue sculptée et rocheuse du Gargoyle King, nous devions non seulement flâner maladroitement près du coin salon bondé d’un fish and chips pendant la ruée vers le déjeuner, mais nous aventurer PÉRILLEMENT près du mec d’âge moyen qui se tient dans le parc faisant des étirements, pâteux et torse nu qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, qui attend comme un Shelob rose pour piéger les passants malheureux dans une conversation inconfortable.

Ne dites jamais que nous ne sommes pas dévoués à notre métier.

Meilleure performance – David Cage

Le développeur de jeux axé sur l’histoire, Quantic Dream, a connu une période difficile ces derniers temps, passant du temps à mener une bataille coûteuse devant un tribunal français dans le cadre d’un procès en diffamation contre deux publications françaises qui ont publié des affirmations accablantes sur l’atmosphère et la culture du studio.

Les différents témoignages faits au cours de cette affaire sont une véritable mine d’or, avec notamment une guerre des mots tendue entre les représentants de Quantic Dream et d’anciens salariés, des attaques contre les médias français, et un drame généralisé. Des rapports du média français Solidaires Informatique affirment que le directeur du studio David Cage a pleuré, a tapé du pied et a crié son honneur à la barre avant de sortir en trombe de la salle d’audience. Si cela est vrai, ces rapports suggèrent que Cage pourrait bien être prêt à assumer un rôle d’acteur-réalisateur dans le prochain projet du studio. J’espère qu’il a perfectionné ses compétences au sabre laser.

Nous ne pouvons pas laisser passer celui-ci sans crier également au PDG de Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière. Selon le même rapport de Solidaires Infomatique, en cherchant une orientation dans son témoignage, Fondaumière aurait regardé les juges et aurait demandé : « Je ne suis pas sous serment, alors puis-je mentir ? Ce qui est une chose assez étonnante à demander au milieu d’un tribunal.

Quantic Dream a remporté le procès contre un média, mais a perdu une réclamation contre un autre. Ce n’est pas une victoire totale – mais les dirigeants du studio sont des gagnants ici aujourd’hui.

Le prix Jeff Bezos du capitalisme débridé – New World Gold Exploiters

Dans un pays imaginaire rempli d’opportunités et d’aventures, tout le monde pense toujours qu’ils seront les individus robustes qui s’imposeront. Mais vraiment, nous sommes tous le genre de goobers qui se feraient arnaquer de nos bijoux magiques, chapeaux tricornes et culottes plus rapidement que Rockstar a retiré la version PC de GTA Trilogy de la vente.

Merci donc aux exploiteurs de New World Gold de nous avoir rappelé ce fait incontournable. Il s’avère que vous pouvez manipuler votre connexion Internet pour faire croire au serveur d’Amazon Games que des transactions annulées ont eu lieu et dupliquer tout l’argent impliqué, ruinant ainsi l’économie du jeu pour tout le monde.

Exploiter les failles vulnérables pour accumuler de grandes quantités d’argent pour vous-même ? Hmmm, pourquoi cela semble-t-il familier ?