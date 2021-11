Alternative anime : Comprendre la démarche artistique

Pourtant, c’est la vision et l’approche du cinéaste qui continuent de créer les règles du jeu dans le monde trépidant de l’animation.

Lorsque Dash Shaw cherchait un acteur pour jouer un bref rôle dans son nouveau film, le romancier graphique-cinéaste américain s’est tourné vers son cercle d’amis. « Le rôle n’est qu’une scène du film et j’ai demandé à mon ami Raj de le faire », explique Shaw, qui vit à Richmond, en Virginie-Occidentale. Raj est Rajesh Parameswaran, un écrivain indo-américain né à Chennai et l’auteur de I Am an Executioner: Love Stories. « Raj sonnait le mieux. Son personnage est attiré pour lui ressembler exactement », ajoute Shaw à propos de Cryptozoo, son film d’animation qui faisait partie du 34e Festival international du film de Tokyo qui s’est tenu du 30 octobre au 8 novembre.

Le choix de Shaw de sélectionner des acteurs parmi de larges bassins de casting et de petits groupes d’amis s’apparente à la liberté dont disposent aujourd’hui les réalisateurs de films d’animation, grâce à de longs progrès technologiques. Des films minutieusement faits à la main comme Bombay Rose et Loving Vincent aux œuvres entièrement générées par ordinateur telles que Toy Story et Inside Out, l’animation a évolué dans le monde technologique d’aujourd’hui au rythme effréné. Pourtant, c’est la vision et l’approche du cinéaste qui continuent de créer les règles du jeu dans le monde trépidant de l’animation.

Technologie conviviale

Pour Shaw, dont le deuxième long métrage d’animation après My Entire High School Sinking into the Sea (2017) se concentre sur un zoo qui sauve et abrite des créatures mythologiques appelées cryptides, la technologie aide à donner à son travail un aspect traditionnel. « En fait, nous utilisons en quelque sorte les outils technologiques pour réduire la fréquence d’images, pour donner un aspect primitif aux choses. La technologie est notre amie », déclare Shaw, qui a remporté le prix NEXT Innovator du festival de Sundance et une mention spéciale à Berlin pour Cryptozoo cette année.

Lorsque le public dévore chaque instant d’effets visuels dans un film d’animation, ce qu’il ne voit pas, c’est l’énorme quantité de travail à l’ancienne qui le rend si spécial. La directrice d’animation de Cryptozoo et l’épouse de Shaw, Jane Samborski, ont parcouru les archives à la recherche d’images anciennes de cryptides pour faire de petites peintures, un peu comme les gardiens de zoo dans leur film à la recherche du baku japonais mangeur de rêves. Shaw a trouvé des dessins d’un baku de l’artiste japonais Hokusai au début des années 1800.

Il a fallu une décennie à Hugh Welchman et Dorota Kobiela pour créer Loving Vincent, créé à partir de plus de 65 000 peintures dessinées à la main par 125 artistes du monde entier, dont deux indiens. « Dans le monde d’aujourd’hui, la grande majorité des animations et des effets spéciaux sont réalisés sur des ordinateurs », explique Welchman. «Je pense que les gens aspirent à une esthétique faite à la main, quelque chose que les gens peuvent sentir a été fabriqué à la main. L’artisanat à la main nous a rendus humains et nous a permis de devenir l’espèce la plus prospère de la planète, c’est très profondément enraciné dans notre psyché et nos émotions, ainsi que dans notre expression personnelle et notre expression collective », ajoute-t-il.

«Je suis un fan d’animation générée par ordinateur et de VFX, mais je recherche souvent d’autres formes de réalisation de films et d’art pour trouver un équilibre. Je pense que les gens continueront à aspirer à l’art fait à la main, comme une petite partie du bombardement d’images générées par ordinateur et d’art dans lequel ils sont immergés », a déclaré Welchman.

« Pour moi, ce n’est pas important que nos films soient faits à la main, il est important que le choix de la méthode corresponde à l’histoire et plaise au public. Pour Loving Vincent, la peinture à l’huile sur toile était le meilleur choix car nous pouvions donner vie aux peintures de (Vincent) Van Gogh avec la même technologie qu’il les a peintes, être aussi fidèles que possible aux peintures qui nous ont inspirés et qui faisaient partie de l’histoire « , ajoute Welchman, qui, avec Kobiela, est occupé à créer un autre film d’animation fait à la main, intitulé Les paysans. Adaptation du roman épique en quatre volumes du même titre de l’auteur polonais lauréat du prix Nobel Wladyslaw Reymont, le film souligne la réalité de la culture de l’ère de l’intelligence artificielle d’aujourd’hui encore définie par 10 000 ans de vie paysanne.

«Nos religions, notre structure sociale, ce que nous mangeons, notre relation au monde qui nous entoure et les uns aux autres, sont encore très bien définis par le cycle de vie paysan. Comme la réalité de notre monde en constante évolution ne correspond plus à ce modèle paysan, il y aura de plus en plus de stress au niveau individuel et sociétal », déclare Welchman. « Nous le peindrons à la manière des peintres réalistes. C’est un film beaucoup plus grand que Loving Vincent, et nous sommes ravis de le partager avec le monde », ajoute-t-il.

Liberté artistique

La cinéaste Shilpa Ranade, qui a réalisé Goopy Gawaiya Bagha Bajaiya, l’adaptation d’animation du film Goopy Gyne Bagha Byne de Satyajit Ray en 1969, affirme que la liberté artistique existait entre les technologies traditionnelles et modernes. « Les outils technologiques sont là, qu’est-ce que vous en faites de plus important », explique Ranade, professeur à l’IDC School of Design de l’Indian Institute of Technology, Bombay. « Pour Goopy Gawaiya… toute la pré-production était faite à la main, la post-production était entièrement numérique. »

« Aujourd’hui, vous n’avez même pas besoin de studios. La pandémie nous a fait penser que vous pouvez faire des choses où que vous soyez. Quelqu’un fait une voix de quelque part et nous l’envoie et vous pouvez nettoyer le son », explique Ranade. « Vous pouvez monter un film où que vous soyez assis, vous pouvez faire de la musique dans tous les pays et c’est toujours rentable », ajoute le réalisateur, qui pense que l’animation fait œuvre de pionnier dans le pays.

« Je vois des courts métrages très intéressants issus de travaux d’étudiants dans le pays. Le volume n’est pas énorme, mais il y a un haut niveau de qualité », dit-elle, soulignant les travaux des étudiants dans des institutions comme l’Institut national de design, Ahmedabad, Srishti Manipal Institute of Art, Design & Technology, Bengaluru, et l’école IDC de l’IIT Bombay. de Conception. « Il y a un travail très intéressant surtout dans l’animation courte avec des expérimentations dans l’art et la forme. Il y a aussi une fraîcheur dans la narration. Les étudiants indiens sont au top dans l’animation », ajoute-t-elle.

Bien que la technologie évolue tous les jours, on ne s’attend pas à ce qu’elle ait un grand impact sur l’art, les principes du mouvement, la conception et la caractérisation des films d’animation. « Chaque logiciel d’animation a ses limites. Goopy Gawaiya… est un exemple de très bonne utilisation de la technologie avec des ressources limitées. Nous avons utilisé un logiciel de base et l’avons intégré à trois autres. Nous ferons la même chose aujourd’hui, mais ce sera plus rapide et plus facile », a déclaré le mari de Shilpa Ranade et le co-scénariste et producteur exécutif du film, Soumitra Ranade.

L’animateur et cinéaste japonais bien connu Ayumu Watanabe pense que les choix deviennent « très diversifiés » après « couche après couche de progrès » dans l’animation, mais c’est aux réalisateurs de décider ce qu’ils veulent représenter et quelle technologie ils veulent utiliser. L’un des films qui a fait tourner les têtes avec Cryptozoo au festival du film de Tokyo qui vient de s’achever était Fortune Favors Lady Nikuko de Watanabe, un drame d’animation réconfortant sur une mère célibataire élevant sa fille dans un hameau de pêcheurs d’Osaka, au Japon. L’arrière-plan réaliste du film représentant l’étendue bleue de la mer, tout en attirant le public, est venu rappeler les défis auxquels la société est confrontée à l’occasion du 10e anniversaire du tremblement de terre et du tsunami de 2011 au Japon.

« La pandémie a frappé pendant la production du film. Il s’agissait de partager des expériences et d’essayer de surmonter cela ensemble », explique Watanabe, ajoutant : « Aussi comment notre projet pourrait aider les personnes touchées. »

