Les nouvelles: SaaS Capital, un prêteur qui fournit aux startups de logiciels en tant que service des options de financement alternatives au capital-risque traditionnel, a levé 128 millions de dollars pour son quatrième fonds, contre 75 millions de dollars pour son troisième fonds levé en 2018.

Le modèle: Fondé en 2007, SaaS Capital est spécialisé dans la fourniture de lignes de crédit qui ne diluent pas la table de capitalisation d’une entreprise et permet à l’entreprise d’éviter les discussions sur les dispositions d’évaluation ou de contrôle. Son offre de dette est basée sur les revenus récurrents annuels d’une entreprise, avec un taux d’intérêt déclaré. « Nous offrons une option qui permet aux entreprises de continuer à croître et à prospérer, et de lever des capitaux quand et si elles le souhaitent », a déclaré Randall Lucas, directeur général.

Les gens: Lucas vient de rejoindre SaaS Capital après avoir travaillé avec les sociétés de Seattle Voyager Capital et Lighter Capital, une autre société de « VC alternatif ». Il a aidé à démarrer Lighter Capital en 2012 avec Rob Belcher, qui est devenu directeur général de SaaS en 2015. Les autres directeurs généraux incluent Stephanie Fortener et Steve Jaffee, tous deux basés dans l’Ohio. Le SaaS a été fondé en par Todd Gardner.

Plus de détails: SaaS Capital prévoit d’effectuer 5 à 10 investissements par an, souscrivant des facilités de crédit comprises entre 2 et 15 millions de dollars. La société a financé à ce jour plus de 80 entreprises dans tous les secteurs, notamment la santé, la logistique, la collaboration/la productivité, etc.