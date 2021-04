Alternatives à Google lorsque vous ne trouvez pas la réponse dont vous avez besoin | La technologie

Que faites-vous lorsque vous devez rechercher quelque chose sur Internet? Huit utilisateurs sur dix font toujours la même chose: utiliser le moteur de recherche Google. Il y a même un verbe pour cela: Googlear ou guglear.

C’est une action réflexe qui est déjà devenue un automatisme. Presque sans réfléchir, avant de prendre conscience que l’on peut choisir, on tape déjà ce qu’on veut trouver dans le moteur de recherche Google.

Mais si nous ne trouvons pas les informations recherchées ou nous ne voulons pas utiliser Google? Quelles alternatives avons-nous?

Bien sûr, nous pouvons utiliser d’autres moteurs de recherche alternatifs. Mais ce n’est pas l’intention de cet article. Nous voulons vous concentrer sur cette autre question: Existe-t-il des moyens de trouver des informations sur Internet sans recourir aux moteurs de recherche?

Nous allons explorer toutes les options.

Comment trouver des informations qui ne sont pas dans Google

Le choix le plus évident

Nous l’avons déjà commenté dans l’introduction: lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le moteur de recherche Google, la plupart se tournent vers d’autres moteurs de recherche alternatifs. Il y en a quelques très bons, encore plus recommandables, car ils sont beaucoup plus privés et neutres: DuckDuck Go, Qwant, etc.

Mais ce n’est pas ce que nous voulons faire.

Nous essayons de savoir s’ils existent moyens alternatifs aux moteurs de recherche pour trouver des informations. Et après une enquête approfondie, la vérité est qu’il existe différentes méthodes qui sont encore plus efficaces que le moteur de recherche classique pour certaines tâches.

Ils valent la peine d’être connus, car à plusieurs reprises, ils peuvent vous éviter des ennuis. C’est aussi un bon exercice d’hygiène mentale. Il faut fuir les automatismes et essayer de nouvelles choses …

Wikipédia et archives Internet

Si vous recherchez des informations, des données ou de la documentation, il n’y a pas de meilleurs endroits que Wikipédia.

Il faut être un peu prudent et confronter les sources à certains sujets, surtout s’ils ont à voir avec la politique ou l’opinion. Mais en général, les données incluses sont vraies, et vous trouverez ici des millions d’articles, de concepts et d’explications.

Si ce dont vous avez besoin est de localiser des informations historiques, telles que d’anciennes pages et services Web, d’anciens CD, de la musique, des films ou des programmes, des textes ou des documents, les archives Internet sont le tiroir indésirable du Net.

Non seulement vous trouverez ces informations, mais dans de nombreux cas vous pouvez télécharger votre propre musique, vos films ou vos anciens jeux vidéo s’ils ne sont pas protégés par le droit d’auteur ou ont été cédés par leurs créateurs.

Demandez aux gens

Cela peut vous choquer, mais parfois c’est beaucoup plus sensé, au lieu de demander une intelligence artificielle ou un algorithme, demander des informations directement aux gens…

Nous ne parlons pas de votre famille ou de vos amis (qui aussi), mais sur Internet, il est facile de trouver un expert sur un certain sujet, et de poser des questions via Twitter, son blog, ou un commentaire sur une vidéo YouTube, ou par e-mail .

Beaucoup d’entre eux se feront un plaisir de vous répondre. Pas du tout, il faut aussi l’assumer …

Wolfram Alpha

Le chercheur d’informations Wolfram Alpha utilise l’intelligence artificielle pour répondre aux questions.

Il est spécialisé dans proposer des réponses qui nécessitent des données académiques ou historiques, mais aussi populaires. Par exemple, des choses comme: Quelle est la ville la plus peuplée du monde? Quand Messi est-il né? Qui a inventé le vélo? Quelle est la formule de la loi de la gravité? Combien de calories contient un hamburger?

Wolfram Alpha comprend le langage naturel Et non seulement il répond, mais il peut aussi faire des calculs complexes ou raconter des blagues, entre autres.

Sites Web d’information

Les moteurs de recherche trouvent des informations, mais ils finissent par vous diriger vers les sites Web informatifs qui génèrent des nouvelles actuelles. Alors pourquoi ne pas aller directement vers eux?

Par exemple, si vous recherchez des informations technologiques sur ComputerHoy.com vous trouverez toutes les actualités technologiques mises à jour minute par minute, des analyses, des comparaisons, des rapports sur le matériel, la science, le style de vie et la culture, les plus importants du jeu et du monde automobile, etc.

Pour des informations plus générales, vous pouvez aller à les sites Internet de journaux nationaux ou internationaux, de presse sportive, etc.

Il existe un site Web informatif pour chaque sujet que vous souhaitez rechercher. Il vous suffit de trouver vos favoris et de vous tourner vers eux.

Demandez aux assistants virtuels

De nombreux experts sont convaincus que lLes assistants virtuels sont les nouveaux moteurs de recherche, et d’une certaine manière ils ont raison.

Si vous utilisez l’Assistant Google, il vous proposera éventuellement les mêmes informations que le propre moteur de recherche de Google. Ainsi, vous pouvez utiliser Alexa ou alors Siri comme alternative, si vous avez un iPhone ou un appareil Amazon Echo.

Utilisez les réseaux sociaux … avec modération

Autre source alternative à Google pour rechercher des informations ils sont réseaux sociaux.

C’est peut-être un peu risqué, car ils sont criblés de fausses nouvelles, de théories du complot absurdes, de manipulation politique, de négationnistes et de deepfakes, et vous risquez de vous retrouver plus mal informé et contaminé que vous avez commencé.

Mais si vous utilisez le moteur de recherche Facebook ou Twitter avec modération, prudence et bon sens, et vous vérifiez les sources, vous pourriez finir par trouver quelque chose d’utile …

Rechercher des bases de données spécialisées

Internet s’est tellement développé que même Google a du mal à indexer toutes les informations.

Lorsque vous avez besoin d’informations spécialisées, surtout s’il s’agit d’informations techniques, scientifiques ou académiques, elles sont plus utiles aller à une base de données axée sur ce sujet particulier.

Wikipédia a une liste de centaines de moteurs de recherche et de bases de données académiques que vous pourriez trouver utiles, axés sur le journalisme, la médecine, l’histoire, etc. Certains nécessitent un abonnement, mais d’autres sont librement accessibles.

Sites d’achat et de vente

Lorsque vous avez besoin de trouver des données sur des produits, des marques ou des spécifications, vous pouvez vous tourner vers eBay.

Une simple recherche trouvera des informations sur les produits associés, et dans les fiches articles, vous pouvez trouver les spécifications, les caractéristiques, etc.

C `est vrai que les informations contenues dans les produits sont très inégales. Il existe des fournisseurs qui incluent tous les types de données et d’autres aucun. Mais en parcourant la liste des résultats de recherche, vous finissez par trouver ce que vous voulez.

Comparateurs

À l’instar d’eBay, si vous recherchez des données produit, des analyses ou des commentaires, vous pouvez vous tourner vers des comparateurs de prix.

Sa fonction est de trouver le prix le moins cher d’un certain produit, mais si vous entrez dans la fiche produit ou dans le magasin où ils les vendent, vous trouverez plus d’informations.

Quelques comparateurs de prix que vous pouvez essayer:

Moteurs de recherche d’images

Google est également beaucoup utilisé pour localiser des photos, logos, dessins, mèmes, etc. Mais il existe des alternatives de qualité.

Par exemple Flickr, un référentiel de millions d’images que les utilisateurs téléchargent. Ou Picsearch, qui stocke plus de 3 milliards de photos et d’images.

Vous avez besoin GIF animés à utiliser dans les mèmes et les réseaux sociaux? Vous en avez des millions sur Giphy.

Si vous voulez trouver plus de magasins graphiques, jetez un œil à cette carte:

Cartes, routes et itinéraires

De la même manière que nous allons instinctivement sur le moteur de recherche Google pour trouver des informations, nous alignons également le navigateur sur Google Maps ou vers votre application, lorsque nous voulons trouver un lieu, ou tracer un itinéraire.

C’est sans aucun doute le service de carte le plus complet, mais il y en a d’autres assez bons.

Avez-vous essayé OpenStreetMap? Ils sont cartes du domaine public que tout le monde peut utiliser et développer, à la manière de Wikipédia.

MapHut pourrait également vous intéresser. C’est une application qui vous permet de créer vos propres cartes et de les partager avec tout le monde.

Si vous avez un iPhone, l’application Maps d’Apple s’est beaucoup améliorée ces dernières années et est plus privée que celle de Google.

Un autre des outils les plus populaires de HERE We Go, disponible en tant qu’application pour iOS ou Android, ainsi que sur le Web.

Vous pouvez jeter un œil à OsmAnd, dont la principale caractéristique est que les cartes sont enregistrées localement sur votre mobile et que vous n’avez pas besoin d’Internet pour l’utiliser.

Essayez-le et vous serez étonné des résultats …