Alternatives à la PS5 qui ont du stock et que vous pouvez acheter maintenant | Divertissement

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’impossibilité d’acheter une PlayStation 5 fait des ravages et il est temps de chercher une alternative à la célèbre console Sony.

Il est impossible de trouver une PlayStation 5. Des mois après son lancement en 2020 et aucun magasin n’a de stock. Et quand vous le faites, il disparaît en moins de 5 minutes. Même les magasins comme Amazon qui ont rarement des stocks lorsqu’ils sont répertoriés se vendent en quelques secondes.

Le désespoir d’acheter une PlayStation 5 conduit de nombreux joueurs à rechercher une autre solution. S’il n’y a pas cette console nouvelle génération, il faudra choisir une autre plateforme.

En ce moment, vous trouverez pas mal d’alternatives à la PlayStation 5. Oui, nous savons que si vous êtes un joueur PlayStation, vous resterez fidèle à la marque, mais pour tous ceux qui veulent juste s’amuser et ne veulent pas attendre des mois, ou même jusqu’en 2022 pour obtenir une PS5, ce sont les meilleures alternatives.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Nous parlons de consoles de nouvelle génération ou de génération précédente, ainsi que d’ordinateurs pour lire un grand nombre de titres qui peuvent tirer le meilleur parti des graphismes des cartes graphiques actuelles.

Ces alternatives sont parfaites pour les personnes qui ne trouvent pas de PS5, peu importe leurs efforts, et le problème de stock de cette console devrait durer plusieurs mois.

Commutateur Nintendo

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec une batterie améliorée pour offrir une autonomie étendue à presque le double de celle du modèle précédent.

La console portable et de salon de Nintendo continue d’être un best-seller absolu. Bon parce que c’est le seul qui est vraiment portable et aussi parce que Nintendo propose certains des titres les plus drôles du moment.

Est Commutateur Nintendo Traditionnel avec les Joy-Con que vous pouvez retirer et utiliser pour deux personnes ou les joindre en manette, il est parfait pour tous les cas que vous pouvez imaginer. Ajoutez-le à la station d’accueil connectée à votre téléviseur et vous obtenez une console de salon.

Décrochez-le de la station d’accueil, ajoutez le Joy-Con et vous pouvez l’emporter n’importe où en jouant vos titres préférés.

Il a une Écran de 6,2 pouces et résolution HD, en plus d’une autonomie allant jusqu’à 6 heures de jeu et d’un poids d’environ 400 grammes.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 323 euros avec une livraison totalement gratuite et une livraison rapide grâce aux avantages d’Amazon Prime.

Nintendo Switch Lite

Cette console Nintendo est exclusivement portable, bien qu’elle soit compatible avec tout le catalogue des jeux de sa grande sœur.

La version la plus portable de Switch et c’est tout aussi amusant Nintendo Switch Lite.

Leurs différences sont de taille physique, avec un Écran de 5,5 pouces. La batterie aussi, qui dure entre 3 et 7 heures. De plus, vous ne pouvez pas séparer le Joy-Con ou le connecter à un téléviseur.

Son avantage est qu’il est extrêmement portable avec la même puissance qu’un commutateur normal.

Vous pouvez vous le procurer en 5 coloris différents et à partir de 199 euros sur Amazon.

Xbox série S

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services tels que Game Pass.

Le choix évident pour ceux qui viennent d’une console de génération précédente, que ce soit PlayStation 4 ou Xbox One, est un Xbox série S. Il faut dire que c’est la Xbox Series X, mais c’est une autre console absente des magasins.

Dans un design plus simple, plus petit et avec les meilleures performances possibles, comme nous avons pu le voir dans notre analyse. Vous pourrez lire des titres en 1440p avec la meilleure qualité graphique avec tout votre catalogue de titres numériques, puisqu’il ne dispose pas de lecteur de disques Blu-Ray.

La grande différence avec le reste des consoles de la génération actuelle est que cette Xbox Series S a du stock et ne coûte que 299 euros.

Xbox Game Pass Ultimate avec Xbox Cloud Gaming

3 mois de Xbox Game Pass Ultimate à Eneba12 mois de Xbox Game Pass Ultimate à Eneba

Voulez-vous savoir quelle peut être la meilleure alternative à ne pas avoir de PlayStation 5 ? Ne pas avoir de console et passer aux jeux cloud.

Xbox Game Pass Ultimate a Xbox Cloud Gaming est un service qui vous permet d’accéder à un énorme catalogue de titres de toutes sortes et de les jouer directement en streaming et à la meilleure qualité. Il ne nécessite qu’un écran, tel qu’un ordinateur, un ordinateur portable, un mobile ou une tablette et vous pouvez jouer.

Obtenez une manette Xbox pour la meilleure expérience possible et une tablette comme un iPad ou une tablette Android bon marché et vous pourrez jouer à des jeux de nouvelle génération traités dans le cloud.

PC de jeu

Si vous ne pouvez pas accéder à une console de nouvelle génération et que vous souhaitez jouer aux derniers titres avec la meilleure qualité d’image possible, une solution consiste à opter pour les jeux PC. Pour cela, vous aurez besoin d’un PC de jeu.

Dans PcComponentes vous pouvez trouver un ordinateur déjà assemblé avec de bonnes spécifications qui vous permettront de jouer tout ce que vous voulez en bonne qualité. C’est une option plus chère, mais à long terme, cela fonctionne mieux car vous profitez de ce PC pour beaucoup plus.

Ce PcCom Silver Ultra est un PC gamer doté d’un bon processeur et d’une bonne carte graphique, parfait pour débuter dans le monde du jeu informatique par la grande porte.

Tour : Nfortec Draco V2 Verre Trempé USB 3.0 RVB Noir Alimentation : 650W 80+ Processeur : Intel Core i5-10400F à 2,90 GHz Carte mère : Z490 SSD : 480 Go SATA3 Disque dur : 1 To Mémoire : 16 Go DDR4 3200Mhz (2x8Go) Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 Go GDDR5

Xbox One S et PlayStation 4 Pro

Cette console Microsoft dispose d’un vaste catalogue de jeux. De plus, il comprend des codes gratuits pour télécharger Sea of ​​​​Thieves, Fortnite et Minecraft.

Oui, nous savons qu’il ne s’agit pas de la dernière génération de consoles et que pour beaucoup elles ne seront pas intéressantes, mais ces consoles de la génération précédente sont toujours en vente, à des prix très bas et avec un énorme catalogue de titres disponibles.

Par exemple, une PlayStation 4 Pro compatible avec les jeux 4K ne coûte que 379 euros sur le Media Markt. Il est capable d’exécuter des jeux de nouvelle génération et continuera à faire la guerre pour les années à venir.

La console la plus puissante de la génération précédente avec un disque dur de 1 To qui est toujours un monstre graphique et compatible avec la réalité virtuelle qui aura encore des années de nouvelles sorties de jeux.

Du côté de Microsoft, c’est l’option Xbox One S avec 1 To de disque dur et le jeu Star Wars : Jedi Fallen Order pour 249 euros.

Ce sont des options pour les personnes qui veulent leur première console ou si vous avez une PS4 pour essayer la Xbox et vice versa.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.