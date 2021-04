Alternatives à l’iPhone 12 dans le catalogue Apple: existe-t-il d’autres iPhones moins chers? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter un iPhone mais que vous ne voulez pas dépenser autant d’argent sur le dernier iPhone 12, la bonne nouvelle est qu’il existe d’autres modèles d’iPhone moins chers avec de nombreuses années de mises à jour et des performances optimales.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont les 4 téléphones les plus récents du catalogue Apple que vous pouvez acheter dès maintenant. Un renouvellement n’est pas attendu avant la fin de l’année, puisque comme en 2020 le manque de puces et le coronavirus risquent de ralentir leur fabrication.

Mais que faire si vous voulez acheter un iPhone et que vous ne voulez pas dépenser ce que vaut le dernier modèle? La réalité est que le marché de l’iPhone est différent des autres téléphones Android concurrents. En règle générale, Apple maintient tous ses mobiles à jour jusqu’à 4 ou 5 ans après son lancement.

Les IPhones sont des mobiles «durs» et ils conservent leur valeur de revente très élevée même des années après leur lancement. C’est pourquoi acheter un iPhone d’il y a une ou deux générations n’est pas un investissement aussi mauvais que d’acheter un Android de la même époque.

Si vous voulez un iPhone mais que vous n’aimez pas ou ne voulez pas le dernier modèle, ce sont maintenant vos options.

Celui qui vous convient le mieux: l’iPhone 11

Avec une triple caméra et un écran Retina, l’iPhone 11 est l’évolution de l’entrée de gamme d’Apple, désormais plus colorée que jamais.

Il y a peu d’occasions où les sauts de génération iPhone représentent un changement majeur à mettre à jour. Peut-être que toutes les 2 ou 3 générations, vous devriez changer votre iPhone uniquement pour les améliorations qu’il offre, mais il est incroyable que l’iPhone 11, le modèle précédent, continue d’être un mobile avec de si bonnes fonctionnalités et performances.

C’est la bonne chose à propos de la recherche du mobile “de génération précédente”, que vous allez économiser beaucoup d’argent pour un appareil qui a peu d’améliorations par rapport à l’actuel et qui vous durera de nombreuses années. Et c’est que cet iPhone 12 de 64 Go ne coûte que 649 euros chez Amazon.

Il dispose d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, d’une connectivité 4G, de deux caméras 12 mégapixels avec un ultra grand angle et un grand angle, un processeur A13 Bionic, une batterie capable de supporter jusqu’à 17 heures de lecture vidéo.

C’est un mobile premium beaucoup moins cher car il existe un modèle plus récent qui améliore légèrement la vitesse et ajoute quelques astuces à la caméra.

Le “pro” au meilleur prix: iPhone 11 Pro

L’iPhone avec le meilleur appareil photo du marché. Système triple objectif 12 mégapixels avec grand angle, ultra grand angle et téléobjectif; . En plus du mode nuit, du mode portrait et de la vidéo 4K jusqu’à 60 ips.

Si vous comparez un mobile de génération précédente et actuelle, cet iPhone 11 Pro est peut-être celui qui présente le plus de différences par rapport à l’iPhone 12. Mais ne vous y trompez pas, l’iPhone 11 Pro reste un mobile qui est un vrai tank: dur, rapide et avec de nombreuses années à venir dans les mises à jour par Apple.

Il dispose d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces, légèrement plus petit que la nouvelle génération, avec connectivité WiFi 6, triple caméra 12 mégapixels: ultra-large, grand angle, téléobjectif 4x. Le processeur est un A13 Bionic avec une batterie de 18 heures de lecture vidéo.

Depuis qu’Apple l’a interrompu lors du lancement de l’iPhone 12 Pro, il est plus difficile à trouver. Chez Amazon, il n’est disponible que reconditionné mais comme neuf avec tous ses accessoires officiels pour seulement 735 euros.

Dans TuImeiLibre, vous pouvez le trouver totalement nouveau pour seulement 749 euros dans son édition 64 Go.

Le mieux entretenu: l’iPhone XR

Ce mobile dispose d’un écran HD +, d’un déverrouillage par reconnaissance faciale, d’Apple Pay et de 64 Go de stockage, en plus d’un prix assez abordable.

Bien que cet iPhone ait été lancé en 2018, il est surprenant qu’il fonctionne toujours aussi bien et nous pouvons le dire de notre propre expérience. Cet iPhone XR a été lancé en même temps que l’iPhone XS et il a été présenté comme l’option bon marché de l’iPhone.

Il maintient l’écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces du plus récent iPhone 11 et avec un appareil photo grand angle de 12 mégapixels qui peut prendre des photos de portrait grâce aux algorithmes d’Apple. Il comprend un processeur A12 Bionic et une batterie pour 16 heures de lecture.

Le fait est que cet iPhone XR est un mobile parfait si vous voulez un iPhone pas cher. Vous pouvez le trouver assez bon marché dans plusieurs magasins, par exemple chez TuImeiLibre il coûte 479 euros, tandis que chez Amazon la meilleure offre est en rouge 64 Go pour 575 euros.

Par contre, il a que ses bords sont légèrement plus épais mais vous avez une gamme de couleurs plus vive que le dernier iPhone.

Le moins cher: iPhone SE

Le nouveau mobile compact d’Apple a A13 comme processeur et NFC pour les paiements mobiles, entre autres fonctionnalités de pointe, bien que son prix soit bien inférieur à celui des autres iPhones.

Le design classique de l’iPhone est conservé dans ce iPhone SE deuxième génération lancée en 2020 et que nous avons déjà analysée sur ComputerHoy.com. Il conserve le design qu’Apple a utilisé à partir de l’iPhone 6 avec un écran Retina HD plus petit de 4,7 pouces, un bouton d’accueil qui est également un lecteur d’empreintes digitales et sans Face ID, ce qui est un avantage à l’ère des masques.

L’iPhone SE a été annoncé en 2020 comme le véritable iPhone d’entrée de gamme et bon marché. Le mobile Apple que vous devez choisir si vous souhaitez économiser le plus et avez besoin d’un mobile de la société Cupertino. Aussi à l’intérieur, il est tout aussi puissant qu’un iPhone 11, alors ce que vous obtenez: plus de puissance pour moins d’argent.

Il maintient la caméra grand angle de 12 mégapixels avec zoom numérique 5x, une caméra frontale FaceTime de 7 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Il a également une charge sans fil.

Son prix officiel est de 489 euros, mais sur Amazon vous pouvez le trouver pour 427 euros et en TuImeiLibre pour seulement 419 euros. Les deux dans l’édition d’entrée de 64 Go de stockage.

