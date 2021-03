Alternatives Ambilight: des lumières intelligentes qui valent la peine d’être connectées à votre téléviseur intelligent

Les lumières intelligentes sont de plus en plus indispensables pour quiconque souhaite sérieusement embellir son système de cinéma maison. Votre téléviseur est plus qu’un simple régal audio et visuel, après tout – il fait également partie de votre maison, et vous voulez qu’il soit élégant et qu’il offre toutes les meilleures fonctionnalités.

C’est pourquoi les téléviseurs Ambilight de Philips – qui projettent les couleurs à l’écran sur le mur derrière le téléviseur – sont si attrayants, vous permettant de profiter d’un spectacle de lumière dynamique qui se synchronise avec ce que vous regardez, ajoutant une dimension supplémentaire au confort de votre vie. salle.

Bien qu’il soit indéniable que les téléviseurs Philips Ambilight sont fantastiques pour créer un tel effet, il existe également quelques excellentes alternatives Ambilight. Nous avons sélectionné quatre de nos favoris disponibles à l’heure actuelle, notamment les formes Nanoleaf, la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play, et des solutions plus abordables telles que Govee et My Lamp.

Vous craignez que l’idée d’un éclairage dynamique derrière votre téléviseur vous dérange? Ne le sois pas. Toutes ces solutions vous permettent d’ajuster les choses en conséquence afin que les lumières derrière votre configuration puissent être aussi brillantes ou aussi subtiles que vous le souhaitez. En général, ils ajoutent à l’atmosphère, en particulier lors de la lecture d’un jeu immersif ou du visionnage d’un film effrayant. Ils rendront également l’esthétique de votre espace de vie beaucoup plus agréable.

Lisez la suite pendant que nous décomposons les meilleures alternatives Ambilight actuellement disponibles et pour qui elles fonctionneront le mieux.

(Crédit d’image: Nanoleaf)

1. Formes de nanoleaf Une belle palette de couleurs et de looks Raisons d’acheter +Très souple+Logiciel simple à utiliser Raisons à éviter –Coûteux–La configuration peut nécessiter une certaine planification

Grâce au logiciel de Nanoleaf, tous ses panneaux peuvent refléter les couleurs de votre écran de télévision, mais nous nous sommes concentrés sur les formes de Nanoleaf grâce à leur grande flexibilité.

Les formes Nanoleaf sont absolument fantastiques sur votre mur. Vous devrez passer un peu de temps à les organiser afin de pouvoir créer la forme souhaitée à partir des pièces hexagonales. Une fois que vous le faites, ils auront fière allure au-delà ou au-dessus de votre téléviseur, reflétant ce qui se passe pendant le film ou le jeu et ajoutant une atmosphère indispensable à votre configuration.

La beauté des Nanoleaf Shapes est que vous n’avez pas à acheter une taille spécifique pour votre téléviseur – vous pouvez simplement réorganiser leur apparence pour couvrir une zone plus petite ou plus grande – ce qui signifie qu’ils s’adapteront bien à toutes les futures mises à niveau de télévision que vous pourriez avoir. à l’esprit. Si vous changez d’avis sur une alternative Ambilight, vous pouvez également les placer dans une autre pièce et elles auront toujours fière allure.

Si vous avez un budget limité, un Nanoleaf Essentials Lightstrip fera également l’affaire, sinon avec autant de style.

Lire notre intégralité Examen des formes de nanoleaf

Les meilleures offres du jour sur les formes de nanoleaf

(Crédit d’image: Philips)

2. Bande lumineuse dégradée Philips Hue Play Le choix parfait pour les amateurs de lumière intelligente Raisons d’acheter +Semble fantastique+Intégration Philips Hue Raisons à éviter –Besoin d’accessoires–Besoin de s’engager sur une taille

Si vous avez déjà quelques éléments Philips Hue dans votre maison intelligente, la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play est une option un peu simple. En effet, il fonctionne parfaitement avec les ampoules Hue et nécessite l’utilisation de la Philips HDMI Sync Box pour fonctionner correctement avec le contenu de votre téléviseur.

Si vous êtes nouveau dans Philips Hue, la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play est chère – nécessitant quelques achats supplémentaires pour créer un système fonctionnel – mais c’est sans aucun doute le plus proche que vous allez obtenir à une véritable expérience de style Ambilight pour un TV non-Philips. La configuration ne prend qu’environ 10 minutes, fonctionne avec tous les assistants vocaux et avons-nous mentionné que cela était magnifique?

Vous devrez vous engager sur une bande lumineuse de taille définie qui fonctionne pour vous et votre téléviseur – 55 pouces, 65 pouces ou 75 pouces – donc si vous prévoyez de mettre à niveau bientôt, il est judicieux de ne pas le faire. jusqu’à ce que vous sachiez quelle taille vous obtenez. De plus, gardez à l’esprit que vous aurez besoin de quelques applications installées – Hue et Hue Sync – pour utiliser pleinement les commandes, mais ce n’est pas une difficulté énorme lorsque les résultats sont aussi bons.

Lisez notre revue du Boîte de synchronisation Philips Hue Play ici

Les meilleures offres du jour sur les bandes lumineuses Philips Hue

(Crédit d’image: Govee)

3. Rétroéclairage du téléviseur LED Govee (États-Unis) Une option peu coûteuse pour beaucoup Raisons d’acheter +Compatibilité Alexa +Pas cher Raisons à éviter –Uniquement aux États-Unis–Pas aussi intelligent que les autres options

Si vous ne voulez pas dépenser une fortune pour le rétroéclairage de votre téléviseur, par exemple si vous ne vous êtes pas engagé dans le concept, Govee propose d’excellentes options. Le meilleur choix économique et complet est le rétroéclairage TV LED Govee qui prend quelques instants à brancher et mesure 3 mètres de long, donc idéal pour la plupart des téléviseurs. L’inconvénient est qu’il réagit à la musique et aux sons de ce que vous regardez plutôt qu’à l’écran lui-même, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi efficace que quelque chose comme l’alternative Philips Hue.

Pourtant, quand il est disponible à un prix aussi bas, cela vaut certainement la peine de vérifier, les couleurs changeant en fonction de la dramatisation de la musique sur tout ce que vous regardez. La compatibilité avec Alexa et Google Assistant est également pratique si vous ne voulez pas continuer à chercher votre téléphone pour contrôler quoi que ce soit.

Les clients basés aux États-Unis devraient privilégier le rétroéclairage Govee WiFi TV avec caméra, qui utilise une caméra pour détecter ce qui se passe à l’écran, offrant un changement de couleur plus efficace en fonction de l’humeur. Il existe également un support d’assistant vocal, et la configuration ne prend que quelques minutes. Espérons que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que le gadget soit commercialisé plus loin que les États-Unis.

Les meilleures offres du jour sur les bandes LED Govee

(Crédit d’image: Ma lampe)

4. Rétroéclairage de My Lamp Smart TV Conception flexible mais fonctionnalités limitées Raisons d’acheter +Idéal pour plus que votre téléviseur+Prise en charge à distance et par application Raisons à éviter –Se synchronise uniquement avec la musique–Assez basique

Si vous avez les budgets les plus serrés et que vous voulez simplement de jolies lumières, le rétroéclairage My Lamp Smart TV fera le travail de manière limitée. Comme certains appareils de Govee, celui-ci ne se synchronisera qu’avec la musique et les sons qu’il entend, il n’y a donc aucune chance qu’il fasse attention aux visuels apparaissant à l’écran.

Pourtant, il est remarquablement bon marché pour ce qu’il propose, et sa bande LED peut être utilisée n’importe où – pas seulement sur votre téléviseur – il est donc utile si vous n’êtes pas entièrement vendu à l’éclairage ambiant autour de votre téléviseur pendant que vous regardez vos émissions préférées. Sa taille signifie également qu’il fonctionne pour tout, d’un écran de 40 pouces à un écran de 60 pouces, il y a donc beaucoup de place pour l’avenir.

Bien qu’il n’y ait pas de prise en charge d’assistant vocal, au moins la présence d’une télécommande signifie que vous n’êtes pas lié à votre smartphone à tout moment et que vous pouvez toujours passer la télécommande à vos enfants sans vous soucier qu’ils falsifient votre cher iPhone.