Alternatives Apple Pencil: Le meilleur stylet non Apple pour iPad 2021

En ce qui concerne les tablettes, il est difficile de battre le meilleur iPad. Cependant, pour une expérience iPad optimale, vous voudrez prendre un stylet iPad, car il complète vraiment la tablette. Alors qu’Apple propose deux variantes de l’Apple Pencil pour différents modèles d’iPad, beaucoup considèrent que le prix est un peu élevé. Heureusement, il existe des alternatives moins chères qui fonctionnent toujours très bien. Voici quelques-unes des autres fantastiques alternatives Apple Pencil que vous pouvez trouver sur le marché en ce moment.

Stylet universel : ZAGG – Pro Stylus – Pointe arrière capacitive universelle



Le stylet ZAGG Pro Stylus est disponible dans une couleur bronze élégante et a une sensation assez lourde. Il est cylindrique mais avec un côté plat également, qui se fixe magnétiquement à un iPad Pro mais fonctionne avec tous les nouveaux iPad. La pointe est très précise avec une sensibilité à l’inclinaison et un rejet de la paume. Il se charge via USB-C avec une batterie longue durée. Il y a aussi une pointe capacitive régulière à l’autre extrémité à utiliser avec votre iPhone et d’autres appareils.

Booster de productivité : Adonit Note-M avec Mouse Sensor Pencil



Le Note-M est une alternative Apple Pencil unique car il sert également de souris pour votre iPad. Il est magnétique, il peut donc se fixer à votre iPad pour un rangement facile, et il est doté d’une pointe précise et d’une sensibilité à l’inclinaison. La fonctionnalité de la souris comprend des boutons de clic gauche et droit et un écran tactile pour le défilement. Le capteur de souris multi-angle fonctionne également jusqu’à 5 mm de la surface.

Très abordable : SwitchEasy EasyPencil Pro 3



L’EasyPencil Pro 3 ressemble à l’Apple Pencil 2 mais a un point beaucoup plus convivial et est compatible avec tous les nouveaux iPads. La pointe est précise et a un rejet de paume, se charge via USB-C et dispose d’une batterie longue durée. Il peut être couplé instantanément avec votre iPad, mais essayez d’éviter de toucher la pointe sauf si nécessaire, car cela l’éteint.

Prenez note : Crayon numérique Adonit Note+



L’Adonit Note+ est un stylet avancé avec une pointe précise, un rejet de la paume et une sensibilité à la fois à la pression et à l’inclinaison. Il dispose également de deux boutons de raccourci programmables, vous pouvez donc personnaliser le Note+ avec les outils dont vous avez le plus besoin, tels que l’annulation, mais cela ne fonctionne que dans les applications prises en charge. Il est également compatible avec de nombreux iPad, alors vérifiez d’abord que le vôtre est pris en charge.

Divertissez les enfants : Logitech Crayon Digital Pencil pour iPad



Le Logitech Crayon a l’air un peu volumineux, mais il est en fait agréable à tenir en main et résiste au roulement. Il fonctionne avec tous les iPad à partir de 2018 et possède une pointe précise avec technologie de rejet de la paume et sensibilité à l’inclinaison. Il se charge également via Lightning, vous n’avez donc pas besoin d’un nouveau câble – utilisez simplement celui avec l’iPad ou l’iPhone.

Simple et professionnel : Adonit Pro 4 Luxury Stylus Pen



L’Adonit Pro 4 présente une esthétique très luxueuse et professionnelle, ce qui en fait le stylet parfait à emporter avec vous lors de réunions d’affaires. Il possède une pointe de précision avec un disque de précision au toucher doux pour vous aider à obtenir les lignes les plus précises possibles. Lorsque vous ne l’utilisez pas, utilisez simplement le crochet rainuré pour attacher le stylet à votre poche, votre sac, etc., comme un stylo haut de gamme.

Les meilleures alternatives à l’Apple Pencil

Alors que l’Apple Pencil de première génération et son frère plus récent, l’Apple Pencil 2, seront toujours le meilleur stylet absolu pour les iPad, tout le monde ne veut pas payer le prix d’entrée élevé pour cela. C’est pourquoi il existe tant d’alternatives Apple Pencil tierces qui sont aussi bonnes que celles d’Apple, mais pour une fraction du prix.

Bien sûr, la principale caractéristique de vente de l’Apple Pencil de deuxième génération est qu’il est capable de charger sans fil sur l’iPad Pro, l’iPad Air et le nouvel iPad mini 6, et il a une sensibilité à la pression, ce dont vous avez besoin pour l’art numérique. . Mais si cela ne vous dérange pas de ne pas avoir ces fonctionnalités, alors les économies fonctionnent bien.

Mon préféré actuel est le stylet ZAGG Pro Stylus si vous recherchez des recommandations. La couleur bronze foncé est élégante, et elle se sent de qualité supérieure et lourde. La pointe précise signifie que vous écrivez et dessinez avec précision, et il y a une sensibilité à l’inclinaison. De plus, il fonctionne même avec votre meilleur iPhone grâce à cette pointe capacitive, ce qui est un bonus !

Une autre option fantastique est l’Adonit Note+, surtout si vous êtes un utilisateur expérimenté. C’est l’un des rares stylets tiers à avoir une sensibilité à la pression et à l’inclinaison, même s’il ne concerne que les applications prises en charge. Et il y a aussi deux boutons de raccourci programmables pour que vous puissiez vraiment vous approprier le Note+.

Pour ceux qui veulent quelque chose comme l’Apple Pencil 2 mais qui ont un budget serré, le SwitchEasy EasyPencil est une excellente alternative. Il a le même design que l’Apple Pencil 2 avec une pointe précise, et il peut se fixer magnétiquement à votre iPad Pro, mais à une fraction du coût.

