Alternatives d’urgence au détergent à lessive qui peuvent vous sortir d’une impasse | La vie

Si vous n’avez plus de détergent à lessive et que les magasins sont fermés, ne vous inquiétez pas car vous avez à portée de main des alternatives d’urgence pour le lavage des mains et de la machine.

Il existe différents types de lessive et d’innombrables marques en vente en supermarché, mais il suffit de mettre une machine à laver pour se rendre compte que la vôtre est épuisée et que vous n’aurez pas la possibilité d’en acheter plus.

Si vous êtes dans cette situation, ne paniquez pas car vous avez des alternatives d’urgence au détergent à lessive. Vous n’obtiendrez pas les mêmes résultats qu’avec le produit d’origine, mais au moins vos vêtements seront propres et vous pourrez vous en débarrasser.

Si vous manquez de détergent, la meilleure chose à faire est de ne laver à la main que les vêtements qui vous pressent. Pour enlever la saleté, vous pouvez utiliser une cuillère à café de shampoing, ainsi que du savon pour les mains ou du gel douche, de préférence doux ou pour les bébés.

Si vos vêtements sont tachés de graisse, vous pouvez utiliser un peu de liquide vaisselle. Son pouvoir anti-graisse vous aidera à éliminer les taches d’huile et de sauce.

Vous voulez enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus parfumés ? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Vous pouvez aussi utiliser Une tablette de savon, tant qu’il ne contient pas d’huiles ou d’agents adoucissants, car sinon il pourrait tacher vos vêtements.

Et si vous avez un gros volume de linge qui ne peut pas attendre, vous pouvez également utiliser alternatives d’urgence au détergent pour lave-linge. Comme nous l’avons dit au début, les résultats ne seront pas les mêmes, mais ils peuvent vous aider à vous sortir du pétrin.

Une astuce que vous pouvez faire est de profiter des dernières gouttes de votre lessive liquide en ajoutant de l’eau dans la bouteille, puis ajouter une demi-tasse de bicarbonate de soude dans le tambour. Si vous n’avez pas de détergent, ajoutez une tasse entière de bicarbonate de soude. Cet ingrédient nettoiera et éliminera les odeurs des vêtements.

Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas ajouter de produit à la machine à laver, donc en cas de doute il vaut mieux attendre d’avoir de la lessive. Ne mettez jamais de tablettes pour lave-vaisselle car elles peuvent décolorer les vêtements et laisser des résidus sur le tissu. De plus, n’ajoutez pas de savon à vaisselle, de shampoing, de savon pour les mains ou de gel, car cela génère beaucoup de mousse et pourrait endommager la machine à laver.