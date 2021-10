Alternatives WhatsApp pour iPhone, iPad et Mac

Comme nous l’avons couvert en détail ici sur ., la suite d’applications de Facebook est en panne depuis des heures : Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Si vous recherchez une alternative à WhatsApp pour la communication cryptée multiplateforme, rendez-vous ci-dessous pour les meilleurs choix.

Fond

Premièrement, lorsque WhatsApp a été acquis par Facebook pour 19 milliards de dollars, l’application de messagerie a assuré aux utilisateurs que l’acquisition n’apporterait aucun changement à son accent sur la confidentialité des utilisateurs et à « en savoir le moins possible sur vous ». En 2016, WhatsApp a commencé à partager des données avec Facebook par défaut, mais les utilisateurs avaient toujours la possibilité de se retirer.

Mais le passage de WhatsApp aux alternatives n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Pour de nombreuses personnes, WhatsApp est un outil principal pour communiquer avec les amis et la famille, et bien que ceux d’entre nous qui font partie de la communauté technologique soient prêts à faire le changement, tout le monde ne ressentira pas la même chose.

WhatsApp est considéré par beaucoup comme la véritable solution de messagerie multiplateforme dont le monde a besoin. Malgré certaines inquiétudes au fil des ans, la messagerie reste cryptée de bout en bout, de sorte que Facebook (dans son état actuel) ne peut pas voir le contenu des messages.

Bien sûr, la solution idéale pour Apple est d’apporter iMessage à Android et Windows, mais il est très peu probable qu’un tel développement soit même quelque chose qu’Apple envisage de nos jours. Tout comme une solution pour une communication vidéo facile, multiplateforme et cryptée consisterait à amener FaceTime sur des appareils non Apple.

Néanmoins, voici quelques alternatives à WhatsApp pour la messagerie cryptée multiplateforme.

Contexte pour le folx américain – WhatsApp étant en panne signifie une déconnexion totale pour beaucoup dans le sud du monde – ce n’est pas seulement pour appeler et envoyer des SMS, mais aussi pour envoyer et recevoir de l’argent. #WhatsAppDown – Hana Baba (@radiohana) 4 octobre 2021

Signal

Signal a connu une augmentation spectaculaire de sa popularité au cours de la dernière année, car les gens se sont tournés vers de nouvelles plates-formes pour la communication cryptée. L’application prend en charge les messages texte et audio de groupe, ainsi que les appels audio et vidéo. Il est compatible avec IPhone, iPad, Mac, Windows, Linux et Android.

Par rapport à WhatsApp, Signal met clairement l’accent sur la confidentialité. Il existe une variété de touches dans l’application Signal pour souligner cet objectif, y compris des éléments tels que les médias à affichage unique, le code PIN Signal, etc. Signal est également une organisation à but non lucratif indépendante, ce qui signifie que le développement est soutenu uniquement par les dons des utilisateurs.

Signal utilise un cryptage de bout en bout pour la messagerie, basé sur le protocole Signal, et n’enregistre pas non plus les métadonnées sur les messages ou les utilisateurs. L’étiquette App Privacy sur l’App Store indique que Signal ne collecte aucune donnée liée aux utilisateurs. Un rapport du Wall Street Journal a donné plus de détails à ce sujet :

L’application n’enregistre pas non plus beaucoup d’informations (métadonnées) sur la nature des messages eux-mêmes. « Signal se fait un devoir de conserver le moins de données possible tout en étant en mesure de fournir un service », a déclaré Lujo Bauer, professeur d’informatique à l’Université Carnegie Mellon.

De toute évidence, si vous recherchez une nouvelle application de messagerie axée sur la confidentialité et le cryptage, Signal est une excellente option. Signal est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

Télégramme

Telegram est l’une des alternatives les plus populaires à WhatsApp, fournissant une solution multiplateforme pour la messagerie avec un cryptage de bout en bout qui est également totalement gratuit. En fait, Telegram prétend être plus sécurisé que WhatsApp en raison de son utilisation du protocole MTProto :

Telegram est plus sécurisé que les messageries du marché de masse comme WhatsApp et Line. Nous sommes basés sur le protocole MTProto, construit sur des algorithmes éprouvés pour rendre la sécurité compatible avec la livraison à haute vitesse et la fiabilité sur les connexions faibles. Nous travaillons continuellement avec la communauté pour améliorer la sécurité de notre protocole et de nos clients.

Quant à la protection des données autres que les messages cryptés eux-mêmes, Telegram dit qu’il utilise une infrastructure distribuée. « Les clés de déchiffrement pertinentes sont divisées en plusieurs parties et ne sont jamais conservées au même endroit que les données qu’elles protègent », explique l’entreprise.

Les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications sur l’App Store affichent trois données qui « peuvent être collectées et liées à votre identité », y compris les informations de contact, les contacts et les identifiants.

Telegram est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

Conclure

Encore une fois, comme je l’ai écrit au début de cet article, le passage de WhatsApp à quelque chose comme Telegram ou Signal n’est pas aussi transparent qu’il y paraît. Aucune des deux applications n’a suscité l’adoption généralisée de WhatsApp, mais si vous voulez être la force anti-Facebook parmi vos amis et votre famille, Signal et Telegram sont deux excellentes alternatives.

Un outil tiers qui pourrait vous aider est celui appelé Watomatic, qui est conçu pour indiquer à vos contacts WhatsApp que vous avez complètement changé de service de messagerie.

Avez-vous des recommandations supplémentaires? Prévoyez-vous de rester avec WhatsApp malgré les liens croissants avec Facebook ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

