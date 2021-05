Alternatives WhatsApp pour iPhone, iPad et Mac

WhatsApp a récemment introduit de nouvelles politiques de confidentialité pour ses utilisateurs, axées sur l’approfondissement de l’intégration avec Facebook. La nouvelle politique de confidentialité devait d’abord entrer en vigueur en janvier, mais le déploiement a été retardé de trois mois.

Le changement de politique de confidentialité est maintenant disponible et les utilisateurs qui ne sont pas d’accord perdront l’accès à certaines fonctionnalités de l’application. Voici quelques détails supplémentaires et deux alternatives pour ceux qui envisagent de changer…

Arrière-plan

Premièrement, lorsque WhatsApp a été acquis par Facebook pour 19 milliards de dollars, l’application de messagerie a assuré aux utilisateurs que l’acquisition n’apporterait aucun changement dans sa focalisation sur la confidentialité des utilisateurs et «en savoir le moins possible sur vous». En 2016, WhatsApp a commencé à partager des données avec Facebook par défaut, mais les utilisateurs avaient toujours la possibilité de se désinscrire.

Cette nouvelle série de modifications de la politique de confidentialité de WhatsApp est liée à la communication avec les entreprises à l’aide de l’application WhatsApp.

La messagerie avec les entreprises est différente de la messagerie avec votre famille ou vos amis. Certaines grandes entreprises ont besoin d’utiliser des services d’hébergement pour gérer leur communication. C’est pourquoi nous offrons aux entreprises la possibilité d’utiliser les services d’hébergement sécurisé de Facebook pour gérer les discussions WhatsApp avec leurs clients, répondre aux questions et envoyer des informations utiles telles que des reçus d’achat.

En fin de compte, cela signifie que la communication sur WhatsApp entre amis et famille ne devrait pas être affectée par les changements de confidentialité qui entreront en vigueur le 15 mai. Pour WhatsApp, cependant, certains dommages pourraient déjà être causés en termes de concurrence. La société a également déclaré que ceux qui n’acceptaient pas la nouvelle politique de confidentialité perdraient des fonctionnalités.

Mais le passage de WhatsApp à des alternatives n’est pas aussi facile que vous pourriez le penser. Pour de nombreuses personnes, WhatsApp est un outil principal de communication avec les amis et la famille, et bien que ceux d’entre nous qui sont étroitement liés à la communauté technologique soient prêts à faire le changement, tout le monde ne ressentira pas la même chose.

WhatsApp est considéré par beaucoup comme la véritable solution de messagerie multiplateforme dont le monde a besoin. Il est important de se rappeler que la messagerie reste cryptée de bout en bout, de sorte que Facebook (dans sa forme actuelle) ne peut pas voir le contenu des messages.

Bien sûr, la solution idéale pour Apple est d’apporter iMessage sur Android et Windows, mais il est très peu probable qu’un tel développement soit même quelque chose qu’Apple envisage de nos jours. Tout comme une solution pour une communication vidéo cryptée, multiplateforme et facile serait d’apporter FaceTime à des appareils non Apple.

Néanmoins, voici quelques alternatives à WhatsApp pour la messagerie cryptée multiplateforme.

Signal

Signal a connu une augmentation spectaculaire de sa popularité au cours de l’année dernière, alors que les gens se sont tournés vers de nouvelles plates-formes de communication cryptée. L’application prend en charge les messages texte et audio de groupe, ainsi que les appels audio et vidéo. Il est compatible avec IPhone, iPad, Mac, Windows, Linux et Android.

Par rapport à WhatsApp, Signal met clairement l’accent sur la confidentialité. Il existe une variété de touches dans l’application Signal pour souligner cet objectif, y compris des éléments tels que les médias à lecture unique, le code PIN de signal, etc. Signal est également une organisation à but non lucratif indépendante, ce qui signifie que le développement est soutenu uniquement par les dons des utilisateurs.

Signal utilise un cryptage de bout en bout pour la messagerie, basé sur le protocole Signal, et ne consigne pas non plus les métadonnées sur les messages ou les utilisateurs. L’étiquette de confidentialité de l’application sur l’App Store indique que Signal ne collecte aucune donnée liée aux utilisateurs. Un rapport du Wall Street Journal donne plus de détails à ce sujet:

L’application n’enregistre pas non plus beaucoup d’informations (métadonnées) sur la nature des messages eux-mêmes. «Signal met un point d’honneur à conserver le moins de données possible tout en étant toujours en mesure de fournir des services», a déclaré Lujo Bauer, professeur d’informatique à l’Université Carnegie Mellon.

Selon toutes les indications, si vous recherchez une nouvelle application de messagerie qui se concentre principalement sur la confidentialité et le cryptage, Signal est une excellente option. Signal est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

Télégramme

Telegram est l’une des alternatives les plus populaires à WhatsApp, fournissant une solution multiplateforme pour la messagerie avec un cryptage de bout en bout qui est également totalement gratuit. En fait, Telegram prétend être plus sûr que WhatsApp en raison de son utilisation du protocole MTProto:

Telegram est plus sécurisé que les messagers du marché de masse comme WhatsApp et Line. Nous sommes basés sur le protocole MTProto, construit sur des algorithmes éprouvés dans le temps pour rendre la sécurité compatible avec la livraison à haut débit et la fiabilité sur les connexions faibles. Nous travaillons en permanence avec la communauté pour améliorer la sécurité de notre protocole et de nos clients.

En ce qui concerne la protection des données autres que les messages cryptés eux-mêmes, Telegram dit qu’il utilise une infrastructure distribuée. «Les clés de décryptage pertinentes sont divisées en parties et ne sont jamais conservées au même endroit que les données qu’elles protègent», explique la société.

Les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications sur l’App Store affichent trois éléments de données qui «peuvent être collectés et liés à votre identité», notamment les informations de contact, les contacts et les identifiants.

Telegram est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

Emballer

Encore une fois, comme je l’ai écrit au début de cet article, passer de WhatsApp à quelque chose comme Telegram ou Signal n’est pas aussi transparent qu’il n’y paraît. Aucune des deux applications n’a suscité l’adoption générale de WhatsApp, mais si vous voulez être la force anti-Facebook parmi vos amis et votre famille, Signal et Telegram sont deux excellentes alternatives.

Un outil tiers qui pourrait vous aider est celui appelé Watomatic, qui est conçu pour dire à vos contacts WhatsApp que vous avez complètement changé de service de messagerie.

Avez-vous des recommandations supplémentaires? Avez-vous l’intention de vous en tenir à WhatsApp malgré les liens croissants avec Facebook? Faites-nous savoir dans les commentaires!

