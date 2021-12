Altigreen met en sac une commande de plus de 1 500 véhicules électriques commerciaux de MoEVing : Détails

Altigreen a reçu une commande de plus de 1 500 véhicules électriques commerciaux d’une valeur de Rs 75 crore de MoEVing. La société livrera ces véhicules électriques prêts pour la route à MoEVing en 2022.



Altigreen, basé à Bengaluru, a récemment passé une commande de plus de 1 500 véhicules électriques commerciaux d’une valeur de Rs 75 crore de MoEVing. Selon Altigreen, ils augmentent leurs capacités de fabrication et les livraisons de ces véhicules électriques prêts pour la route commenceront en 2022. MoEVing est l’une des principales plates-formes technologiques indiennes de mobilité électrique accélérant l’adoption des véhicules électriques et les deux sociétés ont noué un partenariat avec un vision de rendre les routes indiennes complètement électriques.

S’exprimant à cette occasion, le Dr Amitabh Saran, PDG d’Altigreen, a déclaré : « 2021 a été une année déterminante pour le segment des véhicules électriques commerciaux. La prise de conscience croissante, la conscience des consommateurs et le soutien politique créent un écosystème propice à l’intensification des efforts pour l’adoption à grande échelle des véhicules électriques dans le pays. Nous tenons à remercier MoEVing pour son soutien continu et sa confiance en nous. Ce lien a également été renforcé par nos engagements collectifs en faveur d’un transport propre.

Il a ajouté : « Pour offrir le meilleur à nos clients grâce à l’innovation et à la technologie indigène, notre équipe travaille constamment à l’amélioration de nos capacités de fabrication et nous sommes confiants quant à des livraisons en volume plus élevé à partir du premier trimestre de FY23. Altigreen augmente sa capacité de 6 000 par an actuellement à 36 000 par an au cours des 12 prochains mois. C’est au milieu d’un voyage passionnant pour lever des fonds et mettre à niveau les capacités pour répondre aux demandes de ses précieux partenaires. »

Commentant l’initiative, Vikash Mishra, fondateur et PDG de MoEVing, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Altigreen pour déployer leurs véhicules et explorer la conversation autour des centres de service de véhicules électriques. Les solutions holistiques de notre plate-forme pour accélérer l’adoption des véhicules électriques, les données étant au centre de notre stratégie, nous permettent de travailler avec les principaux acteurs de l’écosystème comme Altigreen pour garantir que notre objectif de mobilité durable et de moyens de subsistance durables pour les conducteurs soit atteint.

