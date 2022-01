Altigreen s’associe à Massive Mobility pour installer 25 000 bornes de recharge de véhicules électriques en deux ans

Altigreen s’est associé à Massive Mobility pour installer 25 000 bornes de recharge pour véhicules électriques au cours des deux prochaines années. Ces chargeurs seront accessibles à tous les véhicules électriques, quels que soient leur propriétaire, leur type, leur marque ou leur modèle.



Altigreen, l’un des principaux fabricants indiens de véhicules électriques, s’est associé à la start-up de solutions de recharge pour véhicules électriques Massive Mobility, basée à Delhi. Dans le cadre de ce partenariat, ils installeront 25 000 bornes de recharge à la demande en Inde au cours des deux prochaines années. Altigreen est une entreprise basée à Bengaluru qui catalyse l’écosystème des véhicules électriques et la livraison du dernier kilomètre en Inde avec ses trois-roues électriques commerciaux. Aujourd’hui, elle a mandaté Massive Mobility pour installer des bornes de recharge dans les villes à travers le pays afin de développer l’infrastructure de recharge.

Selon l’entreprise, le réseau de recharge Massive-Altigreen sera accessible à tous les véhicules électriques, quels que soient leur propriétaire, leur type, leur marque ou leur modèle. En outre, Massive Mobility demandera également aux propriétaires des parkings et des points de recharge d’offrir des nœuds de recharge aux conducteurs de véhicules électriques via ses solutions basées sur le cloud. La société affirme que ses chargeurs sont déjà en service dans plus de 150 emplacements à travers Delhi-NCR. L’application Massive Charging aidera également les utilisateurs à configurer leur profil en ligne, à identifier et à réserver un emplacement de borne de recharge, à effectuer des paiements en ligne et à surveiller l’utilisation.

Commentant le partenariat, le Dr Amitabh Saran, PDG d’Altigreen, a déclaré : « Nous avons un long chemin à parcourir pour rendre les routes indiennes entièrement électriques et, pour soutenir cette montée, une infrastructure de recharge robuste pour les véhicules électriques est nécessaire. L’alignement de nos objectifs sur Massive Mobility, qui développe un écosystème de mobilité électrique dans les métros indiens en mettant l’accent dans un premier temps sur le secteur commercial, nous aidera à stimuler l’adoption des véhicules électriques dans tout le pays. Nous pensons que tirer parti de l’expertise de l’entreprise dans la conception d’un réseau intelligent et intégré de bornes de recharge nous aidera à atteindre nos objectifs collectifs.

Shailesh Vickram Singh, fondateur de Massive Mobility, a déclaré : « Altigreen est une entreprise leader dans la technologie des véhicules électriques pour le transport commercial du dernier kilomètre, et nous sommes heureux de faire équipe avec eux pour aider les gens à passer aux véhicules électriques. Chez Massive Mobility, nous créons une expérience de recharge transparente pour les utilisateurs de VE. Avec le « chargeur à la demande », l’anxiété liée à l’autonomie, auparavant associée aux véhicules électriques, devient une chose du passé et finira par entraîner une augmentation spectaculaire de l’adoption des véhicules électriques dans l’espace 2w/3w. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.