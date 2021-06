Alto’s Odyssey: The Lost City, Angry Birds Reloaded et bien d’autres bientôt sur Apple Arcade

in

Après quelques mois sans grand lancement sur Apple Arcade depuis la mise à jour massive d’avril, des versions passionnantes devraient arriver bientôt. Snowman a une nouvelle version spéciale d’Alto’s Odyssey, Angry Birds lance Reloaded et un univers Doodle God remasterisé arrive sur la plate-forme de jeu.

Apple a annoncé la nouvelle passionnante sur Twitter aujourd’hui et a publié des pages d’aperçu pour chacun des nouveaux jeux.

Les dates de sortie n’ont pas encore été annoncées, mais vous pouvez définir un rappel pour être alerté de leur lancement avec les liens ci-dessous (tout en gardant un œil sur .). Les titres Apple Arcade sont généralement lancés le vendredi matin.

Ces succès iOS seront certainement populaires auprès de tous vos jeux préférés ainsi que de nouveaux contenus. Angry Birds Reloaded est livré avec de nouveaux personnages. Et le nouveau Alto’s Odyssey: The Lost Adventure comprend “de nouvelles aventures à explorer et des mécanismes à découvrir”.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :