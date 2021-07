Alto’s Odyssey: The Lost City se lance sur Apple Arcade avec de nouveaux défis, biome, plus

C’est le jour d’aujourd’hui ! La nouvelle version passionnante de Team Alto a été lancée sur Apple Arcade. Alto’s Odyssey: The Lost City apporte toute la bonté primée de la version originale et a évolué avec un nouveau biome à explorer ainsi que de nouveaux défis et contenus.

Une gamme de classiques iOS à succès a été apportée à Apple Arcade depuis avril, mais la plupart n’ont pas inclus de changements majeurs. Les développeurs Snowman et Land & Sea – Team Alto ont adopté une approche différente avec l’arrivée d’Alto’s Odyssey sur la plate-forme de jeu d’Apple via un tout nouveau biome avec la cité perdue pour rejoindre ceux existants : dunes, canyons et temples.

Alto’s Odyssey: The Lost City sera passionnant pour les vétérans comme pour les nouveaux arrivants. Avec le nouveau biome, il y a de nouveaux défis et un beau contenu dans le coureur sans fin. Et il y a même l’intégration astucieuse pour reprendre vos progrès enregistrés de l’Odyssée d’Alto d’origine dans la nouvelle édition Lost City Apple Arcade.

De plus, avec la prise en charge d’iCloud, vous pouvez profiter d’une lecture transparente sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV et il existe une prise en charge des contrôleurs sans fil.

Vous pouvez commencer à jouer à Alto’s Odyssey: The Lost City maintenant sur Apple Arcade.

Rejoignez Alto et ses amis dans un voyage de sandboard sans fin pour trouver la cité perdue et découvrir les secrets qui s’y cachent. Survolez les dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants, explorez d’anciens temples et plongez dans de vastes cavernes dans un endroit fantastique loin de chez vous. Au cours de ce voyage, vous traverserez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, monterez sur d’imposantes parois rocheuses, glisserez dans votre wingsuit et échapperez aux lémuriens espiègles – tout en découvrant les nombreux mystères du désert. Explorez un nouveau biome unique avec des défis cachés spéciaux, superposés à l’expérience classique d’Alto’s Odyssey que les fans de longue date connaissent et aiment – uniquement sur Apple Arcade.

Caractéristiques:

Facile à apprendre, difficile à maîtriser. Au cœur de la série Alto se trouve un élégant système d’astuces à une touche. Enchaînez des combos et complétez des centaines d’objectifs pour débloquer de nouveaux objets et capacités, le tout avec des commandes intuitives.

Découvrez quatre magnifiques biomes. Des dunes aux canyons, aux temples et, pour la première fois, à la cité perdue. Explorez ces paysages riches et diversifiés, chacun offrant des graphismes et un gameplay uniques.

Des hauteurs retrouvées. Découvrez des secrets dans le ciel avec des montgolfières, des rails de grind mobiles, du wall riding et du wingsuit.

Maîtrisez les éléments. En plus de l’éclairage dynamique et des effets météorologiques comme les tempêtes de sable et les étoiles filantes, le désert abrite des tourbillons de vent et des eaux tumultueuses.

Rencontrez Alto et ses amis. Débloquez six personnages uniques, chacun avec ses propres attributs et capacités.

Mode Zen. Complet avec sa propre bande-son sereine, ce mode méditatif distille Odyssey jusqu’à ses éléments les plus purs : pas de partitions, pas de pièces et pas de bonus. Juste toi et le désert sans fin.

Mode photo. Depuis l’écran de pause, placez-vous derrière l’objectif et prenez de superbes photos de votre voyage dans le désert. Effectuez un panoramique et un zoom pour cadrer la photo idéale et partagez-la avec vos amis et votre famille.

Musique originale et audio artisanal. Casque recommandé !

Prise en charge d’iCloud. Jouez sur votre Mac, iPhone, iPad et Apple TV et votre progression sera toujours synchronisée.

Le voyage continue. Reportez vos données de sauvegarde de l’Odyssée d’Alto d’origine et reprenez l’aventure là où vous l’aviez laissée.

