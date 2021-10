Altseason sera bientôt lancée, Terra & Solana flambent des prix à des niveaux décisifs

Le marché de la cryptographie semble devoir se préparer car le crypto Bitcoin le plus dominant a atteint de nouveaux sommets. Avec un léger recul probablement dû à la réservation de bénéfices, les autres altcoins majeurs se préparent à écraser leurs sommets actuels. Le prix de Terra (LUNA) et le prix de Solana (SOL) font partie des actifs qui ont profité de l’occasion pour atteindre un niveau élevé.

Le prix Terra (LUNA) maintient le modèle haussier

L’actif a suivi la remontée des prix de Solana et s’est situé très près de 50 $, mais a connu un recul notable. Pourtant, il s’est fortement maintenu au-dessus de 34 $ et a rebondi à chaque fois qu’il a touché les niveaux inférieurs de la configuration haussière. Et donc, dans un premier temps, le prix de la LUNA pourrait à nouveau atteindre 50$ à court terme.

Le prix Terra après avoir atteint ses plus hauts niveaux a eu une tendance constante à la hausse et à la baisse. Cependant, l’actif se consolide actuellement après avoir suivi une tendance dans le coin baissier et s’être préparé à se déplacer vers le nord. Comme mentionné, suivant le modèle, le prix peut initialement atteindre 50 $ et se préparer plus tard pour un objectif de 100 $ au milieu de la course haussière.

Le prix de Solana (SOL) vise une hausse de 20 %

Le prix de Solana, puisqu’il se situait au-dessus de 215 $, a adopté une tendance baissière silencieuse sans trop toucher le fond. Fait intéressant, le prix est resté régulièrement au-dessus de 100 $ malgré le mois de septembre sanglant qui a inclus de multiples ventes et crashs. Actuellement, après avoir oscillé dans le triangle ascendant, l’actif a récemment cassé la tendance dans le but de se situer haut.

Source : Tradingview

L’actif évolue lentement et régulièrement vers le jalon de 200 $ afin d’éviter une fuite extrême. Ainsi, après une légère correction, l’actif pourrait aller au-delà de son ATH à 216 $. De plus, le niveau de Fibonacci 1.6 s’est formé quelque part près de 230 $ et, par conséquent, la cassure de la ligne de tendance pourrait faire monter le prix à ces niveaux.

En résumé, le prix du bitcoin ayant posé la première pierre de la reprise du rallye de taureaux 2021, de nombreux altcoins attendent avec impatience de suivre. Outre le prix Ethereum, XRP, Cardano, etc., Solana (SOL), le prix Terra (LUNA) pourrait également atteindre leurs niveaux cibles respectifs.

