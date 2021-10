Altuve et Correa donnent un avantage aux Astros

Le Vénézuélien José Altuve et le portoricain Carlos Correa Ils ont donné l’avantage aux Astros Houston lors de la série de championnats 2021 de la Ligue américaine contre les Red Sox de Boston.

Altuve

Il a marqué le premier point du match des Astros à 1-0 et a marqué sur son erreur qui a fait perdre 3 points à Houston.

En plus, il a poussé la course qui au final faisait la différence.

sangle

Il a non seulement montré sa force de l’arrêt-court, mais aussi de la plaque à zéro heure à l’époque comme il le dit et a frappé un home run pour mettre les Astros en place, et avec lequel il a également battu Albert Pujols.

Voler avec Kiké

Si les Astros veulent continuer à battre les Red Sox, ils doivent essayer de distinguer le Portoricain Enriquue Kiké Hernández, qui est en feu et a frappé deux circuits aujourd’hui, voler s’il continue comme ça et se combine avec Xander, JD, Carita, Renfroe et Verdugo.